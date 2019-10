Meghan Markle ricicla il vestito e Harry piange

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Idea regalo un voto al colore 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Meghan Markle ci ha preso gusto a riciclare. La duchessa di Sussex ha partecipato ai WellChild Awards, premi che il marito Harry assegna ogni anno dal 2007 ai bambini più meritevoli del Regno Unito, con un look già visto.

Per l’evento, il primo della coppia reale dopo il rientro dal tour in Africa, Meghan ha infatti scelto un abito caro al suo cuore, quello sfoggiato nel 2017 per annunciare al mondo il suo fidanzamento ufficiale con il principe. Il tubino verde di Parosh con fiocco in vita fasciava le forme di Meghan Markle, che si mostra ancora una volta con orgoglio a 5 mesi dal parto.

E’ proprio la nascita del figlio Archie ad aver generato molta emozione nel corso della serata. Durante il suo discorso infatti Harry si è commosso fino alle lacrime parlando dell’ultimo anno e di come l’essere diventato padre abbia rivoluzionato completamente la sua vita.

Tornando all’outfit di Meghan Markle, anche il cappotto color cammello di Sentaler era già stato indossato, in occasione della messa di Natale a Sandringham con la regina Elisabetta. Tra il pianto di Harry e i ricicli di Meghan, i due hanno fatto, per una volta, il pieno di consensi tra i sudditi.

LEGGI ANCHE