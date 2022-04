Ritorno in grande stile per la duchessa di Sussex, che ha accompagnato il marito Harry in Olanda per l'evento sportivo

C’era grande attesa per il ritorno sotto i riflettori di Meghan Markle e del principe Harry. La royal couple è volata in Olanda per presenziare agli Invictus Games, l’evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra. I due non hanno deluso e, come c’era da aspettarsi, tutti si sono concentrati sulla Markle e sui suoi look. Ovviamente non sono mancante le polemiche.

Innamoratissimi in Olanda

Da quando nella primavera del 2020 Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti in California, rinunciato al ruolo di senior royal, si sono fatti vedere poco in giro. Qualche video social per lanciare le loro iniziative benefiche o i loro podcast, alcuni red carpet a stelle e strisce (GUARDALA scollata in rosso a novembre) e pochissimi scatti della loro famiglia. Per questo c’era tanta aspettativa intorno a questa manifestazione. Serate eleganti, cocktail, gare e giochi con i bambini: i due sono apparsi sempre affilatissimi. Le mani intrecciate, i baci e le toccatine complici, alla faccia di chi li voleva sull’orlo del divorzio.

Il cappotto della discordia

L’episodio che ha generato più critiche è andato in scena durante la cerimonia di inaugurazione degli Invictus Games. Lì Meghan Markle si è tolta il lussuoso cappotto color cammello di Ralph Lauren per prestarlo a Bertine Schuurhuis, una delle atlete del team Orange, che aveva il figlio neonato nel marsupio. La Markle temeva che il piccolo potesse avere freddo. Cuore di mamma? Secondo i maligni si è trattato solo di un gesto opportunistico, in quanto i duchi di Sussex sono stati seguiti dalle telecamere per tutta la loro permanenza all’evento. Tempo fa la coppia ha infatti firmato un contratto da 100milioni di dollari con un colosso di streaming, per produrre degli speciali sulla loro vita.

Il costo del guardaroba

L’episodio con il capospalla non ha rappresentato l’unico spunto per dare adito alle polemiche. Notoriamente amante dei bei vestiti, Meghan Markle ha portato oltreoceano un guardaroba di tutto rispetto. Ora che non ha più vincoli di protocollo reale, può spendere quanto le pare per i suoi outfit. I britannici non hanno perso occasione per farle i conti in tasca, stimando un totale di almeno 50mila euro in abiti e accessori.

I brand preferiti

Valentino sembra essere il brand preferito di Meghan Markle per questo viaggio: ha indossato un candido tailleur bianco (2.200 euro la giacca), un minidress con dettagli lavorati (3.900 euro), un paio di occhiali coprenti e un’elegante borsa. Per un happening serale era elegantissima in Khaite, con un sensuale body da 730 euro euro, mentre per il giorno ha optato per jeans abbinati a giacche strutturate. Ai piedi la duchessa ha alternato la comodità, con le ballerine bicolori di Chanel, alla sensualità, con le proposte di Manolo Blahnik. Tra tutti i gioielli, spiccava il collier Juste un Clou di Cartier da 30mila euro.

Nostalgia canaglia

I nostalgici sono subito tornati con la mente agli Invictus Games del 2017, quando Harry e Meghan avevano fatto il loro debutto ufficiale in pubblico. Al tempo lei, che di professione faceva ancora l’attrice, aveva indossato una camicia bianca Misha Nonoo da 150 euro abbinata a un paio di jeans di Mother Denim da 180 euro. Bellissima nella sua semplicità, aveva fatto breccia nel cuore dei sudditi. Poi, mentre il guardaroba si arricchiva, il consenso popolare crollava a picco. Non si può avere tutto ma obiettivamente i vestiti di Meghan Markle in Olanda sono stupendi: scopriteli nella gallery.

