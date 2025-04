Meghan Markle, “quiet luxury” per l’evento newyorchese con Harry

Giornata da protagonista per Meghan Markle: il 23 aprile la duchessa di Sussex ha preso parte come relatrice al Time100 Summit, evento dove si onorano i personaggi influenti che si battono per un futuro migliore. La Markle è volata dalla California a New York per prendere parte all’iniziativa. Con un look elegante, si è accertata di avere tutti gli occhi addosso. Come di consueto, non sono mancate le polemiche.

Mano nella mano con Harry

Non è un viaggio in solitaria quello di Meghan Markle: a New York con lei c’è anche il principe Harry. Marito e moglie sono arrivati insieme al 100Time Summit: lui l’ha poi aspettata nel backstage, mentre lei teneva banco sul palco, alternando aneddoti di vita famigliare a racconti sui progetti di lavoro. La duchessa non ha nascosto la gioia di essere madre, un ruolo che coniuga con quello di businesswoman: “Quello che sembra gigantesco diventa microscopico se paragonato a quanto succede ai tuoi bambini. Così trovi il tempo di fare tutto ed è questo il vero sogno”. Un sogno ad occhi aperti che Harry e Meghan, insieme ai figli Archie e Lilibet, vivono nella meravigliosa villa di Montecito, lontana da paparazzi e gossip. Le voci che li vogliono perennemente a un passo dal divorzio non si placano mai ma, a vederli nella Grande Mela, mano nella mano e sorridenti, viene da pensare che tra i due non ci siano screzi.

Il look “quiet luxury”

Per partecipare in veste di relatrice al Time100 Summit, Meghan Markle ha optato per il tailleur-pantaloni. “Power suit” amano dire gli anglofoni, a rappresentare un outfit potente, caratteristico del guardaroba maschile; un dress code autorevole, che tipicamente escludeva le donne. Il completo blazer e pantaloni, in una raffinata e primaverile tonalità di beige, è firmato Ralph Lauren. Una mise dalla vestibilità loose, che slancia la silhouette e che le conferisce l’allure tipica del quiet luxury, trend che predilige uno stile lussuoso e sofisticato ma discreto, contrapposto all’ostentazione dei marchi. La Markle ha abbinato i pants ampi e il blazer morbido a un’elegante camicia bianca, lasciata aperta sul collo. Si fanno notare gli accessori in tonalità: la cintura in pelle color cognac si sposa alla perfezione con le pump in camoscio Manolo Blahnik. Al polso campeggiano due oggetti immancabili nelle mise della royal: l’orologio Tank di Cartier e il bracciale Love, sempre della maison francese.

Le polemiche

Fresca, chic, appropriata: sono questi gli aggettivi che vengono alla mente osservato il look di Meghan Markle a New York. Non a tutti però è piaciuto il look della duchessa: in fondo, qualsiasi sua scelta, di outfit e di vita, fa discutere. Non è in grado di scegliere abiti della sua taglia – Quando metterà qualcosa che le sta bene? – Anni a lamentarsi di dover indossare solo colori tenui per protocollo reale e ora mette solo quelli: questo il tono dei commenti social sull’outfit della duchessa. C’è chi è andato oltre, ipotizzando che Meghan abbia deciso di partecipare al Time100 Summit per mettere in ombra la Royal Family. Il 23 aprile infatti il principe Louis ha compiuto sette anni. Mamma Kate Middleton e papà William hanno omaggiato il terzogenito con video e foto sul loro profilo Instagram: le immagini hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Poche ore dopo, ecco la Markle sul red carpet, in tutto il suo splendore: coincidenza?

