Mel B l’abito trasparente in tv: il look che fa discutere

Mel B Spice Girls abito trasparente: sono queste le parole che hanno invaso i social dopo la sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon. L’ex Scary Spice ha indossato un vestito che ha messo in risalto il suo corpo simulando mutande e reggiseno, in un mix perfetto tra sensualità e nostalgia anni ’90. Il look ha diviso l’opinione pubblica, tra chi lo ha definito eccessivo e chi lo ha esaltato come manifesto di empowerment.

Mel B abito trasparente: nostalgia e polemiche

Il vestito Diesel scelto da Mel B per l’intervista televisiva è un trionfo di audacia: lungo al ginocchio, trasparente, con dettagli evidenziati che lasciano poco all’immaginazione. Il focus era tutto sul corpo, con i profili della lingerie in fucsia, messi volutamente in evidenza. Un look che non è passato inosservato e che ha spaccato l’opinione pubblica. Se da un lato molti fan hanno applaudito il coraggio e l’autoironia della cantante, dall’altro non sono mancate critiche sui social: “Ha esagerato”, “Non c’era bisogno”, hanno commentato alcuni utenti. Ma chi conosce Mel B sa che la provocazione è sempre stata parte del suo personaggio.

L’abito trasparente di Mel B: un omaggio sfacciato agli anni ’90

Dietro il look audace c’è anche una precisa scelta stilistica: l’abito è un chiaro richiamo agli anni ’90, epoca d’oro delle Spice Girls. Mel B, al secolo Melanie Brown, ha sempre incarnato lo spirito “Scary Spice” con outfit sopra le righe e carisma da vendere. Questo ritorno sotto i riflettori con un vestito tanto chiacchierato è anche un modo per ricordare la potenza di quell’estetica, fatta di libertà, eccessi e voglia di rompere gli schemi. “Volevo qualcosa che dicesse ‘eccomi, sono tornata’ – e questo vestito lo fa alla perfezione”, ha dichiarato scherzando dietro le quinte. E l’estetica del brand di Renzo Rosso, che propone outfit moderni con continui rimandi agli ani Novanta e Duemila è l’incarnazione del mood di Mel.

Perché Mel B era Scary Spice?

Durante il periodo di debutto delle Spice Girls, il loro manager ha dato a ciascuna delle ragazze un soprannome che riflettesse il proprio carattere.

Mel B è stata chiamata “Scary” (spaventosa) per la sua personalità forte, energica e a volte imprevedibile, oltre che per il suo stile audace e la sua risata contagiosa. Il nome voleva enfatizzare la sua natura vivace e sicura di sé, rendendola subito riconoscibile tra le altre ragazze del gruppo. Un outfit come quello scelto per l’intervista di Jimmy Fallon non può certo spaventare una come lei!

Il messaggio dietro il look audace di Mel B

Al di là delle polemiche, l’apparizione di Mel B ha avuto anche un valore simbolico. La cantante ha sempre fatto della libertà di espressione un suo cavallo di battaglia, e questo outfit rappresenta l’ennesima dichiarazione di forza. “Mi sento più sicura ora che a vent’anni”, ha detto, sottolineando come la sensualità non abbia età. Il messaggio è chiaro: ogni donna ha il diritto di vestirsi come vuole, senza doversi giustificare. E in tempi in cui il body shaming è ancora una realtà diffusa, la scelta di Scary Spice assume un significato ancora più potente.

La gag sul matrimonio e il bacio a Jimmy Fallon

Durante l’intervista, c’è spazio per un siparietto comico. Mel B pesca un ragazzo tra il pubblico e si fa accompagnare all’altare, con tanto di marcia nuziale e mazzo tra le dita. Giusto qualche secondo e l’accompagnatore è liquidato. La cantante giunge sola davanti a Fallon inconsapevole marito e… lo bacia. Nemmeno il tempo e Scary Spice prova a cercare un pretendente alla ragazza del pubblico che aveva preso il bouquet da lei lanciato. “Non è un dating show!” ha protestato Jimmy Fallon tra le risate e senza troppa convinzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Tonight Show (@fallontonight)

“La reunion? Questione di tempo”: la rivelazione di Mel B

Il tam tam sui social dopo l’intervista con Jimmy Fallon, è dovuto anche al fatto che Mel B ha rilanciato le speranze di una nuova reunion delle Spice Girls. “Ci stiamo lavorando, tutte insieme. Non posso dire troppo, ma qualcosa si muove”, ha ammesso. La cantante ha lasciato intendere che le ex compagne sono in contatto e che ci sono progetti in cantiere. Parole che hanno fatto sognare i fan e che, unite all’impatto visivo del look, hanno reso la sua apparizione televisiva un momento mediatico perfetto. La reunion, insomma, potrebbe essere più vicina di quanto si pensi.

Cosa fanno adesso le Spice Girls e cosa hanno detto sulla reunion?

Mel B

Oltre alla musica, Mel B si sta preparando per il suo matrimonio con il parrucchiere Rory McPhee, previsto nella prestigiosa St. Paul’s Cathedral di Londra. Scary Spice ha accennato a una possibile reunion delle Spice Girls, alimentando le speranze dei fan per un tour mondiale nel 2026.

Melanie C

Sporty Spice continua la sua carriera musicale e ha espresso entusiasmo per una possibile reunion, sottolineando che “è il momento” per un ritorno delle Spice Girls, specialmente con l’avvicinarsi del 30º anniversario del loro singolo di debutto “Wannabe” .

Geri Halliwell

Ginger Spice ha recentemente pubblicato il suo secondo romanzo per ragazzi, “Rosie Frost: Ice on Fire”, e ha rivelato che i diritti per una possibile trasposizione cinematografica o televisiva sono stati acquisiti. Anche lei ha espresso il desiderio di una futura reunion delle Spice Girls, sottolineando l’importanza di tornare insieme come gruppo.

Emma Bunton

Baby Spice continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, partecipando a programmi televisivi e radiofonici. Ha anche collaborato con le altre Spice Girls in occasioni speciali, come la festa di compleanno di Victoria Beckham nel 2024, che ha visto una simbolica reunion del gruppo.

Victoria Beckham

L’ex Posh Spice, ora affermata stilista (è suo anche l’ultimo esclusivo tailleur sfoggiato da Kate Middleton), è meno coinvolta nei progetti musicali del gruppo. Tuttavia, ha partecipato a eventi speciali con le sue ex compagne e, sebbene sia “al 90% fuori” da una possibile reunion, non è esclusa una sua partecipazione in forma limitata o virtuale.

Related Posts