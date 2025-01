Il weekend di Melania e Ivanka Trump: i look in attesa dell’Inauguration Day

x20 gennaio: Inauguration Day. Ogni quattro anni, in questa data storica, inalterata dal 1933, il nuovo presidente degli Stati Uniti si insedia alla Casa Bianca. Quest’anno tocca, di nuovo, a Donald Trump. Al suo secondo mandato, il tycoon è pronto per trasformare in realtà tutte le promesse elettorali. In questi giorni di eventi ufficiali, balli e commemorazioni, l’attenzione è incentrata anche sulle donne di casa e sui loro look. In particolare, la curiosità ruota intorno alla first lady Melania Trump e a Ivanka Trump, figlia adorata di Donald. Nel weekend appena trascorso la due non si sono risparmiate in quanto ad outfit.

Con il made in Italy

Gli appassionati di moda si preparano per quattro anni di grande soddisfazioni: il merito è di Melania Trump. L’ex modella slovena è sempre i grado di stupire con i suoi look. Bellissima e statuaria, Flotus si accerta di proporre sempre mise ricercate ed eleganti. Per quanto a volte in passato abbia commesso dei passi falsi con i suoi outfit, la reazione del pubblico è sempre garantita, tanto in negativo quanto in positivo. Le aspettative non sono state deluse nel weekend, con Melania che è rientrata a Washington DC dalla Florida, insieme al marito Donald Trump e la figlio Barron Trump. Sulla scaletta dell’Air Force One, l’aereo presidenziale, la Trump ha ammaliato con un candido completo bianco a motivo jacquard di Dolce&Gabbana. In serata la first lady ha assistito insieme a Donald ai fuochi d’artificio organizzati in loro onore al Trump National Golf Club di Sterling, in Virginia. Date le rigidissime temperature di questi giorni, si è tenuta al caldo in un cappotto grigio Dior.

Melania al cimitero

Nella giornata di domenica, Melania Trump ha partecipato insieme a Donald Trump alla cerimonia commemorativa alla tomba del Milite Ignoto al cimitero di Arlington. Complice il tempo uggioso e il luogo, Flotus ha optato per il total black. Lei ha spesso scelto il nero in varie occasioni durante la prima presidenza, alimentando le malelingue: tra le espressioni funeree e gli outfit lugubri, sembrava voler manifestare il suo fastidio nel dover ricoprire per obbligo il ruolo di first lady. In questa occasione però il look è più indicato che mai. Solenne e chic, la Trump ha sfoggiato un’impeccabile mantella della collezione pre-fall 2017 di Dior: lunga fino al ginocchio, è un capo classico ma non banale. Ai piedi Melania ha calzato degli stivali con l’inconfondibile tacco rosso di Christian Louboutin. I capelli sciolti e un paio di lunghi guanti in pelle completavano la mise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Ivanka tra fiori e paillettes

Alla cerimonia al cimitero di Arlington erano presenti anche altre donne della famiglia, tra cui Ivanka Trump. La secondogenita del tycoon aveva annunciato la sua intenzione di non voler più ricoprire ruoli ufficiali in caso di vittoria del padre. Lei, che ora vive in Florida insieme al marito Jared Kushner e ai tre figli, ha comunque presenziato agli eventi chiave delle elezioni ed è in prima linea a Washington DC in questi giorni che ruotano intorno all’Inauguration Day. Per la commemorazione alla tomba del Milite Ignoto, Ivanka ha scelto il beige, con un cappotto bonton con applicazioni di orchidee 3D in tonalità, realizzato su misura da Oscar de la Renta e abbinato a un abito dal collo alto. La sera del 19 gennaio, la Trump ha presenziato al Candlelight Dinner, cena di gala organizzata al National Museum Building. Il long dress, dello stesso brand, è stato ricamato a mano con graziosi motivi floreali. Lei, impeccabile, si è messa in posa prima di uscire: la foto con i bambini già in pigiama è dolcissima. In attesa della cerimonia inaugurale, sbirciate nella gallery i look del weekend delle signore di casa Trump.

Related Posts