Melania a Washington, Ivanka a Parigi: le Trump danno lezioni di stile

La first lady grazia il tacchino con il bomber, mentre la first daughter conquista la capitale francese con il gessato

Ivanka e Melania Trump: sfida di stile

La tradizione più amata del Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento, è andata in scena il 25 novembre 2025 alla Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, affiancato dalla first lady Melania Trump, ha graziato due tacchini: Gobble e Waddle. La cerimonia, che si svolge da decenni nel Rose Garden, ha visto Trump scherzare sulla politica mentre compiva l’atto simbolico di grazia. Nelle stesse ore, sull’altro lato dell’oceano atlantico, Ivanka Trump postava foto super chic da Parigi. 

Melania si prepara per le feste

Melania Trump in Dior accoglie l'albero di Natale
L’arrivo dell’albero di Natale

Lunedì Melania Trump aveva dato il via al periodo delle feste, accogliendo l’albero di Natale nel cortile della Casa Bianca. Per l’occasione, la first lady aveva sfoggiato un look impeccabile, che ruotava intorno a un immacolato cappotto Dior, arricchito da accessori accattivanti, come le pump in tartan di Manolo Blahnik. Un ensemble che confermava il suo status di icona di stile, capace di incarnare l’eleganza istituzionale con un tocco personale inconfondibile. 

Il bomber: quando lo sportswear diventa presidenziale

Melania e Donald Trump graziano i tacchini: il look della first lady
Sorriso e applausi

Per la cerimonia di grazia dei tacchini, Melania Trump ha optato per un registro completamente diverso. Washington e il suo clima autunnale hanno fatto da sfondo a un outfit più casual ma non meno raffinato. La first lady ha indossato una gonna al ginocchio in tweed marrone firmata Ralph Lauren, abbinata a pump color cioccolato di Christian Louboutin. Ma il vero protagonista dell’ensemble è stato il bomber oversize lucido di Anine Bing, modello Leon. La giacca in nylon, con le sue tasche cargo, ha aggiunto un twist contemporaneo al look. Un dolcevita nero completava il look, creando continuità cromatica. 

Ivanka Trump conquista Parigi 

Ivanka Trump in Carolina Herrera a Parigi
In posa

Mentre Donald e Melania Trump presiedevano la cerimonia del tacchino, Ivanka Trump si trovava dall’altra parte dell’Atlantico. La figlia del presidente ha condiviso sui social scatti che la ritraggono a Parigi: lo sfondo delle sue immagini è da cartolina. Non è chiaro se il viaggio sia per piacere o per affari, magari insieme al marito Jared Kushner, ma le immagini parlano di una permanenza di lusso. La first daughter ha posato su un balcone con vista mozzafiato sulla Tour Eiffel e all’interno di un appartamento sfarzoso dagli interni azzurro pastello e oro, che ricordano i saloni di Versailles.

Con il tailleur gessato

Ivanka Trump in Carolina Herrera a Parigi
Rigorosa ma femminile

Per la sua giornata parigina, Ivanka Trump ha scelto un tailleur gessato grigio scuro di Carolina Herrera, della collezione autunno inverno 2025. Il completo, composto da una giacca cropped doppiopetto e pantaloni palazzo a vita alta, incarna perfettamente l’estetica power dressing che caratterizza lo stile della primogenita Trump. Il blazer, con le sue linee strutturate e il taglio corto che enfatizza la vita, si abbina ai calzoni wide-leg, creando una silhouette contemporanea ed elegante. A completare il look, l’iconica borsa Lady Dior, dell’omonima maison, in pelle nera trapuntata, con i caratteristici charm dorati, un accessorio che aggiunge un tocco di raffinatezza francese. 

Due donne, due stili, un’unica filosofia: l’eleganza 

Insieme sul palco nel 2016

Il confronto tra Melania e Ivanka Trump rivela approcci stilistici diversi ma ugualmente efficaci. Melania incarna un’eleganza più istituzionale, capace però di sorprendere con scelte inaspettate, come il bomber sportivo. Ivanka rappresenta invece la donna di potere cosmopolita, a suo agio nelle capitali del mondo. Entrambe condividono l’attenzione ai dettagli, la predilezione per brand prestigiosi e la capacità di creare look memorabili per ogni occasione. Che si tratti di graziare tacchini alla Casa Bianca o di passeggiare per i saloni parigini, le Trump sanno sempre come farsi notare. Quale stile preferisci? Guardale nella gallery. 

