Melania Trump revival: i due abiti da sposa

Era il 22 gennaio 2005 quando quella che ancora si chiamava Melania Knauss si preparava a diventare la moglie di Donald Trump. La coppia si è detta sì con una cerimonia da mille e una notte: il rito è stato celebrato a Palm Beach, ma i festeggiamenti hanno avuto luogo nella residenza di Mar a Lago con un party dal costo di 35 milioni di dollari (di cui 50mila spesi per una torta utilizzata solo per le foto).

L’abito della sposa, a cui Vogue ha dedicato una copertina e un servizio di 14 pagine, è un pezzo di storia. Quello scelto da Melania Trump era un modello disegnato da John Galliano per Dior senza spalline, dal valore esorbitante: c’è chi dice che sia costato 100mila dollari, chi addirittura il doppio. Per realizzarlo sono stati necessari circa 90 metri di pura seta duchesse bianca e oltre 1500 strass di cristallo cuciti a mano. Il tutto per circa 27 chili di peso. E non finisce qui: lo strascico era lungo quasi 4 metri e il velo poco meno di 5.

Completavano l’outfit tre braccialetti e un’importante collana di diamanti, oltre all’anello di fidanzamento: uno smeraldo da 12 carati, dal valore di circa 1,5 milioni di dollari. Niente bouquet però: la sposa teneva in mano un rosario, cimelio di famiglia.

Ma perché accontentarsi di un solo abito, per quanto sontuoso e regale, quando se ne possono avere almeno due? E così, oltre a quello indossato per la cerimonia, Melania Trump ne ha sfoggiato uno diverso per il party più semplice e comodo da portare, stavolta disegnato da Vera Wang. Una mise più principesca dell’altra per quella che, 11 anni dopo, sarebbe diventata la first lady d’America. Volete rinfrescarvi la memoria? Guardate la gallery.

