Natale alla Casa Bianca: Melania Trump in bianco accoglie l’albero

La Casa Bianca si prepara a celebrare il Natale, il primo appuntamento ufficiale è la cerimonia di accoglienza dell’albero. L’abete del 2025 arriva direttamente dal Michigan, un esemplare maestoso destinato alla Blue Room. Melania Trump ha aspettato personalmente l’albero, che è arrivato a bordo di una carrozza trainata da cavalli, in pieno stile festivo. La tradizione vuole che la first lady supervisioni gli addobbi, che trasformeranno la residenza presidenziale in un regno delle feste. Il look della Trump è stato ovviamente pensato per l’occasione.

Gli addobbi alla White House

Nonostante in passato siano circolate voci insistenti sulle lamentele da parte di Melania Trump per doversi occupare degli addobbi natalizi, anno dopo anno la first lady si è presentata sorridente e impeccabile per questa cerimonia tradizionale. I suoi look sono sempre ruotati intorno ai cappotti a tema e, chiaramente, firmatissimi. Quest’anno non ha fatto eccezione: raggiante davanti alla carrozza verde decorata con fiocchi rossi e ghirlande, ha posato con evidente soddisfazione. Alla Trump tocca adesso di supervisionare le decorazioni all’interno della storica residenza, che si annunciano eleganti e sofisticate.

Candida eleganza per le feste

Per accogliere l’albero di Natale nel cortile della White House, Melania Trump ha scelto un cappotto bianco immacolato firmato Dior. Il modello presenta maniche ampie a kimono e una silhouette avvolgente, chiusa in vita da una cintura ton sur ton con fibbia quadrata. Il taglio pulito e la lunghezza midi conferiscono al capo un’eleganza senza tempo. Il candore del cappotto richiama la neve e l’atmosfera natalizia. La scelta di brand conferma ancora una volta la predilezione della first lady per la moda francese.

Focus sui piedi

Per completare il look, Melania Trump ha aggiunto un paio di guanti lunghi in pelle bordeaux, firmati Max Mara, che aggiungono un tocco accattivante all’outfit. Ma le vere protagoniste dell’ensemble sono le scarpe. Le décolleté BB 105 di Manolo Blahnik vantano un motivo tartan nei toni di bianco, rosso e nero. Le pump riprendono i colori della stagione natalizia e conferiscono un elemento iper-festivo al look. Il tessuto scozzese è un classico di stagione e Melania lo interpreta con il suo stile inconfondibile. Queste scarpe rappresentano la firma stilistica della first lady, che ama i tacchi alti e le linee classiche.

Uno stile impeccabile

Non è certo la prima volta che Melania Trump stupisce con le sue scelte fashion. Lei ha fatto della moda chic un portabandiera, nonostante non siano mancate in passato molte polemiche sugli outfit. Di recente, alla cena di gala con il principe dell’Arabia Saudita, dove hanno partecipato anche Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, ha sfoggiato uno splendido abito verde Elie Saab, rendendo così omaggio alla bandiera saudita. La first lady sa sfoggiare la moda internazionale con disinvoltura, in barba a chi la vorrebbe vestita con brand a stelle e strisce. Dal taglio impeccabile alle scelte cromatiche studiate nei minimi dettagli, ogni suo outfit diventa un messaggio di eleganza e potere.

Il Natale secondo Melania

Con questo look candido e raffinato, Melania Trump inaugura ufficialmente la stagione delle feste alla Casa Bianca. Il suo stile continua a essere un punto di riferimento per chi ama la moda classica reinterpretata in chiave moderna. L’albero 2025 è arrivato e, con esso, la promessa di decorazioni spettacolari che arricchiranno di magia la residenza presidenziale. Se il suo outfit è un’anticipazione, possiamo aspettarci un Natale all’insegna dell’eleganza e della tradizione, con quel tocco di glamour che solo Melania sa portare.