La Trump dorata addobba la Casa Bianca ma… #MelaniaHatesChristmas?

La First Lady uscente, festosa in Dries Van Noten, non sfugge alle polemiche per le decorazioni

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione come lo indossa un voto al colore Non per tutte 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Per l’ultimo Natale alla Casa Bianca Melania Trump ha fatto le cose in grande. Le decorazioni natalizie sono state ampiamente illustrate in questi giorni sul profilo Instagram della First Lady. Melania si è occupata personalmente di ogni singolo addobbo, allestendo il 1600 di Pennsylvania Avenue insieme a un gruppo di volontari.

Automobili di produzione a stelle e strisce, treni, immagini di americani del passato, dollari: quest’anno il tema è “America the beautiful”, come l’inno patriottico statunitense scritto nel 1895. Vuole essere un omaggio “a questa terra che siamo tutti orgogliosi di chiamare casa”, ha scritto Melania Trump sui social. Di certo per addobbare degnamente la White House, la Trump non ha badato a spese. Abeti a non finire lungo i corridoi, festoni, ghirlande, cucine imbandite.

Insomma la parola d’ordine è opulenza. Del resto Melania, sposata da 15 anni con il tycoon, è abituata al lusso. Lei stessa negli scatti che documentano l’occasione gioiosa si è vestita a festa. Tacchi altissimi e pencil skirt nera hanno lasciato tutta la visibilità a una camicia in lamé oro di Dries Van Noten. Un capo che scintillava sotto ai flash dei fotografi e rendeva Melania Trump brillante come una carta di cioccolatino. La Trump non aveva addosso niente di rosso, colore tipico del Natale. La First Lady però non ama particolarmente questa tonalità.

Non sono, come al solito, mancate le polemiche. Su Twitter impazza infatti l’hashtag #MelaniaHatesChristmas (Melania odia il Natale). Tre mesi fa hanno fatto discutere le parole che Melania Trump, inconsapevole di essere registrata, ha confidato all’ex consigliera Stephanie Winston Wolkoff. La Cnn ha poi mandato in onda le registrazioni. “Mi sto facendo il c..o per il Natale ma a chi frega delle cose di Natale e delle decorazioni?”, aveva detto la Trump. Come se non bastasse sono molte le persone che non hanno gradito gli addobbi nel Colonnato Est. I grossi vasi neri che contengono gli alberi simbolo di ogni Stato sono stati paragonati a delle urne funerarie. Una scelta, a detta di tanti, poco indicata nell’anno del Covid.

Sul lato personale, sembra che l’unione tra Donald e Melania Trump si sia rafforzata in queste settimane, i due sono recentemente apparsi anche mano nella mano, in barba a chi li vuole a un passo dal divorzio. Tra fiocchi e lucine, Melania ha senza dubbio appeso in giro per casa anche un po’ di vischio, per scambiarsi qualche bacio affettuoso con il suo Donald.

