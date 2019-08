Melania-Brigitte: gara di scarpe tra First Lady

Si è appena concluso a Biarritz il G7, vertice tra le maggiori potenze economiche del mondo. Tanti i punti caldi sul tavolo dei leader di spicco, dagli incendi in Amazzonia ai dazi su Made in China. Come al solito però non è mancato un contorno più leggero, tra gossip e stile. In tema di pettegolezzi, i più attenti hanno notato l’assenza di Carrie Symonds, fidanzata ufficiosa del nuovo primo ministro inglese Boris Johnson che, per il momento, preferisce rimanere nell’ombra.

Per quanto riguarda la moda invece, le First Lady presenti hanno fatto a gara per il look migliore. Ovviamente le più studiate, come al solito, sono state Melania Trump e Brigitte Macron che, questa volta, hanno deciso di puntare tutto sulle scarpe.

La padrona di casa Brigitte Macron ha scelto il suo brand francese del cuore, Louis Vuitton, sfoggiando per ben due volte in pochi giorni le stesse décolleté con monogram bene in evidenza. In occasione di un incontro più informale, la Macron era super cool con un paio di sneakers della maison. Melania Trump, da sempre amante di Christian Louboutin, non poteva non optare per i vertiginosi tacchi del marchio. Quattro i colori delle pump sfoggiate ai vari meeting, rosa shocking, bianco, argento e rosso fuoco, alternati a ballerine rasoterra, sempre Louboutin. Francia vs Stati Uniti: chi vince la sfida delle scarpe?

