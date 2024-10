A pochi giorni dalle elezioni Melania Trump tira fuori le unghie (e bacia Donald)

Cappotto zebrato di Michael Kors per l'ex first lady sul palco a New York: wild e spigliata

Manca una settimana esatta all’Election Day, giorno in cui gli americani sceglieranno il loro nuovo presidente. Sebbene in molti stati si possa già votare, la data clou è il 5 novembre, quando il grosso della popolazione si recherà ai seggi. Donald Trump o Kamala Harris? Impossibile stabilire al momento chi vincerà ma di certo i due candidati, giunti ormai alla fine della campagna elettorale, stanno facendo l’impossibile per accaparrarsi quanti più voti possibili. In questo rush finale è riapparsa anche Melania Trump.

Rockstar a New York

Nessuno se l’aspettava sul palco del comizio andato in scena il 27 ottobre al Madison Square Garden di New York. Quando Elon Musk, fervente sostenitore di Donald Trump, ha introdotto Melania Trump, il boato nell’impianto sportivo con sede a Manhattan, è stato assordante. Lei che, dalla fine della scorsa presidenza del marito, si è fatta vedere pochissimo in giro e quasi mai vicino a lui, ha deciso di scendere in campo sul finire di questa campagna elettorale ricca di colpi di scena. Per l’occasione è scattato anche un bacio a Donald. Niente di piccante ma lo scambio di effusioni tra i due è apparso più sincero che in passato. Davanti al pubblico Melania ha parlato per cinque minuti. Nel suo discorso è riuscita a coinvolgere i presenti, a partire da quel “Good evening New York City” gridato nel microfono. Con il corpo leggermente proteso in avanti e molta consapevolezza di sé, la Trump, spigliata, forte e sorridente, sembrava una rockstar. Anche nel look.

Wild sul palco

Melania Trump avrebbe potuto indossare il rosso, colore che rappresenta i repubblicani e che ha sfoggiato (declinato in un elegantissimo tailleur Dior) a luglio alla convention di Milwaukee, che ha visto la ricandidatura del marito. Invece a New York ha fatto una scelta controcorrente e un po’ irriverente. Nei suoi quattro anni da first lady, ci ha abituati a look che sono entrati di diritto nella storia del costume. A volte è stata in grado di ammaliare stampa e fashionisti, altre si è tirata addosso una montagna di critiche. Con il suo fisico da modella, è in grado di vestire al meglio ogni capo ma, al comizio al Madison Square Garden, ha mostrato un’audacia inaspettata. Un lungo cappotto zebrato di Michael Kors, abbinato a un paio di pump nere dal tacco altissimo: questa la mise scelta dalla Trump per salire sul palco. Sguardo felino e stampa wild per lei, che ha fatto il pieno di applausi.

Melania si compra i vestiti

Melania Trump vive di moda, è così da sempre. Per quanto alcune sue scelte stilistiche possano essere state considerate alquanto discutibili, soprattutto durante la presidenza del marito, non si può certo dire che non sia in grado di selezionare i capi più esclusivi. Il merito è da attribuire anche al suo stylist, Herve Pierre. C’è lui dietro la stampa zebrata a New York. “Abbiamo pensato che un pattern bianco e nero potesse spiccare in un oceano di rosso, bianco e blu (i colori della bandiera statunitense)” ha dichiarato Pierre a WWD. Consapevole del fortissimo riscontro mediatico bipartisan che la partecipazione di Melania al rally avrebbe ottenuto (con relativa ricerca forsennata del cappotto da parte dei modaioli), il collaboratore si è anche affrettato a precisare come il coat appartenga a una collezione di svariati anni fa. “L’ho comprato io stesso per lei nel negozio di Madison Avenue”: poche parole per ribadire come l’ex first lady preferisca muoversi liberamente in fatto di look, senza sottostare a protocolli e imposizioni. D’altro canto, è anche vero che le grandi maison del lusso non sono solite sostenere un partito politico rispetto a un altro: sbandierare il loro endorsement potrebbe infatti tradursi in una perdita delle vendite. Alla Trump è toccato dunque mettere mano al portafoglio, non che sia un problema nel caso specifico.

Il beauty look

Al comizio di New York non è passato inosservato il beauty look di Melania Trump. Con un outfit tanto caratteristico e dalla stampa ipnotica, si è reso necessario smorzare l’effetto con trucco e capelli. Le ciocche dai riflessi biondi scendevano dolcemente sulle spalle. Leggermente mossi, i capelli al naturale conferivano all’ex first lady un’aria composta ma rilassata. Un rossetto rosa si notava appena sulle labbra mentre gli occhi erano incorniciati dall’ombrello nero. Niente gioielli per lei, fatto salvo per un vistoso e prezioso anello di diamanti all’anulare. Per restare sulle mani, le unghie lunghissime erano smaltate con una delicata nuance di bianco madreperla. Melania si veste da zebra ma affila gli artigli come una leonessa per Donald: guardala nella gallery.

