Georgina Rodriguez vs Melania Trump: sfida di stile alla Casa Bianca

È stata una serata di grande sfarzo quella che si è svolta alla Casa Bianca, dove Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati tra gli ospiti d’onore della cena di gala organizzata dal presidente Donald Trump e dalla first lady Melania Trump, in onore del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Un evento che ha visto la presenza di politici e personalità di spicco, ma che ha catturato l’attenzione soprattutto per i look mozzafiato sfoggiati dalle due donne protagoniste: Melania e Georgina.

Una serata di gala alla Casa Bianca

L’evento si è tenuto presso la residenza presidenziale più famosa al mondo, la White House di Washington. Il banchetto è stato organizzato per celebrare i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Tra gli invitati, oltre alla coppia formata dal campione portoghese Cristiano Ronaldo e dalla sua compagna Georgina Rodriguez, erano presenti numerose personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica. Ronaldo, che attualmente gioca per la squadra saudita Al-Nassr, rappresenta uno dei volti più noti del calcio mondiale. La sua presenza alla cena ha quindi un significato particolare, simboleggiando il ponte tra sport e diplomazia. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni, con dress code formale e fasti senza eguali.

Melania Trump omaggia l’Arabia Saudita

La vera regina della serata è stata senza dubbio Melania Trump, che ha rubato la scena a tutte le altre ospiti con un abito verde smeraldo firmato Elie Saab. La scelta della tonalità non è stata casuale. Il verde rappresenta infatti il colore della bandiera dell’Arabia Saudita, un elegante omaggio al paese ospite. Il vestito lungo in jersey con drappeggi era caratterizzato da un bustier strapless, che valorizzava la silhouette della first lady. Il design sofisticato dello stilista libanese, noto per i suoi abiti da red carpet, ha confermato ancora una volta il gusto impeccabile di Melania in fatto di moda. La Trump ha completato il look con gioielli discreti ma preziosi e capelli sciolti con onde a incorniciare il viso. Bella, elegante e perfettamente a suo agio nel ruolo, ha dimostrato di saper interpretare con classe il linguaggio diplomatico attraverso la moda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Georgina Rodriguez nell’abito storico di Hilary Swank

Georgina Rodriguez ha sfoggiato per la cena di gala un look che ha fatto immediatamente scalpore tra gli appassionati di moda. L’influencer ha optato per lo stesso abito nero di Guy Laroche che Hilary Swank aveva indossato agli Oscar del 2005, quando vinse la statuetta come migliore attrice per Million Dollar Baby. Si tratta di un long dress con maniche lunghe, caratterizzato da drappeggi sul corpetto e un’apertura sulla schiena molto sensuale. Il vestito, in jersey blu, fascia il corpo come una seconda pelle e crea un effetto molto sofisticato. La scelta di Georgina Rodriguez di indossare un pezzo così iconico della storia della moda dimostra la sua attenzione ai dettagli e il suo amore per i look che hanno fatto epoca. Il modello appare ancora modernissimo e perfettamente in linea con le tendenze attuali.

Il dietro le quinte social di Georgina

Fedele al suo stile sincero, Georgina Rodriguez ha condiviso sui social media un video che mostra tutti i preparativi prima della cena di gala. Le immagini del backstage rivelano il lungo processo di trasformazione che precede eventi di tale importanza. Nelle immagini si vedono i makeup artist al lavoro sul suo viso, mentre lei indossa un comodo accappatoio. Al suo fianco, anche Cristiano Ronaldo si prepara per la serata. La spontaneità con cui Georgina condivide questi momenti intimi con i suoi oltre 60 milioni di follower su Instagram è ormai il suo marchio di fabbrica. Nessun filtro, nessuna distanza: l’influencer vuole che i fan si sentano parte della sua vita, anche quando frequenta i palazzi del potere. I fotogrammi mostrano anche la coppia in ascensore, vestita di tutto punto e diretta alla serata.

Nell’Ufficio Ovale con il logo Gucci

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno avuto l’onore di essere ricevuti anche nell’Ufficio Ovale da Donald Trump, per uno scambio di opinioni e le foto ufficiali di rito. Per questa occasione, Georgina ha sfoggiato un look completamente diverso rispetto a quello del gala, ma altrettanto lussuoso. Per tenersi al caldo nelle rigide temperature di Washington, la modella ha scelto una sontuosa pelliccia marrone lunga fino al ginocchio. Sotto, indossava una gonna beige con dettagli in pizzo, interamente ricoperta dal logo GG di Gucci. Il monogramma del brand crea un effetto optical molto scenografico.

L’anello in bella mostra

Come accessori, Georgina Rodriguez ha scelto una borsa Kelly di Hermès in coccodrillo nero, uno dei pezzi più iconici e costosi della maison francese, e pump classiche. Al dito spiccava lo spettacolare anello di fidanzamento del valore di circa 3 milioni di dollari. Anche Cristiano Ronaldo era impeccabile, con un giacchino in velluto marrone e dolcevita abbinato. La coppia dimostra ancora una volta di saper navigare con disinvoltura tra i diversi mondi dell’élite globale, dal calcio alla moda, dalla mondanità alla diplomazia internazionale, sempre sotto i riflettori e sempre con uno stile pensato per fare tendenza. Guarda tutte le foto nella gallery.