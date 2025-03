Gonna o pantaloni? Melania Trump torna in pubblico: che classe!

Calendario fitto per Melania Trump, impegnata in questi giorni in una serie di appuntamenti istituzionali a Washington D.C. Schiva e riservata, la first lady degli Stati Uniti preferisce notoriamente stare lontana dall’agenda politica ma, in questo secondo mandato presidenziale, qualcosa forse sta cambiando. Nelle scorse ore infatti, ha prima tenuto un discorso in Campidoglio su un argomento che le sta particolarmente a cuore, per poi affiancare il marito nel corso di un intervento al Congresso. Mentre il presidente americano fa tremare l’Europa per le sue dichiarazioni, decisioni e dazi, Melania si fa comunque ammirare per il suo stile.

Color nocciola

“Sono qui oggi per un obiettivo comune: proteggere i nostri giovani dai pericoli online” afferma Melania Trump a Capitol Hill. La first lady ha partecipato a una tavola rotonda per affrontare la difficile, quanto urgente, questione del revenge porn e del deepfake legato ai contenuti digitali a sfondo sessuale. Una piaga che interessa in larga misura anche i giovanissimi e che lei desidera contrastare, attraverso l’iniziativa Be Best. Per prendere la parola ed esprimere la necessità di un intervento immediato, Melania ha optato per un tailleur pantaloni color nocciola di Ralph Lauren. Il completo, che prevede anche gilet abbinato e cravattino nero, ha un innegabile sapore maschile. Una scelta forte, che denota il suo desiderio di essere presa sul serio.

Con i pantaloni

Nel suo secondo mandato alla Casa Bianca, Melania Trump sembra decisa a voler modificare il suo registro stilistico. Lei che nella prima amministrazione ci aveva abituati ad abiti svolazzanti, colori accesi e accessori grintosi, ora è decisamente più mannish. La virata è stata chiara da subito, fin dal suo primo post Instagram con il ritratto ufficiale in veste di 47esima first lady. Uno scatto in bianco e nero, in piedi, con le mani appoggiate alla scrivania, lo sguardo fiero e un sorriso appena accennato: Melania richiama il suo ruolo di donna in carriera e, attraverso un’immagine di carattere, afferma la sua volontà di mettersi al servizio del popolo americano. Nella foto sfoggia un tuxedo nero Dolce&Gabbana, con la camicia bianca lasciata aperta sul collo, per un tocco di femminilità. Scelta molto simile per partecipare a fine febbraio alla cena dell’Associazione Nazionale dei Governatori alla White House: qui la Trump ha optato per un completo-pantaloni in velluto.

Gonna sì ma con rigore

La power suit con i pantaloni sembra essere dunque il nuovo tratto di stile di Melania Trump per la 47esima amministrazione presidenziale. L’ex modella, bellissima e statuaria, ama però spezzare il mood maschile, sempre d’impatto, con scelte più soft, che prevedono la gonna. Niente più proposte zuccherine però, almeno per il momento: anche quando mostra le gambe, lo fa con un certo rigore. Alla cerimonia di insediamento del marito, Donald Trump, gli scatti della first lady nel coat dress blu notte di Adam Lippes, accessoriato con il cappello anti-bacio, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, portando a un dibattito fashion che si è susseguito per giorni. Lo stesso approccio era stato adottato nel weekend precedente, tra pesanti cappotti scuri e mantelle dalla silhouette severa.

Rigorosa e chic in Dior

Poco più di un mese dopo l’Inauguration Day, Melania Trump ha affiancato nuovamente il presidente, impegnato in un discorso al Congresso. Mentre lui parlava del futuro dell’America, lei applaudiva in prima fila, con un sorriso radioso. Per l’occasione la Trump si è affidata ancora una volta a Dior, maison che ama particolarmente, indossando un tailleur grigio scuro con longuette e blazer frangiato, stretto in vita da una cintura. Molto chic, molto classico e molto composto. Gonna o pantaloni? Melania li sfoggia entrambi con eleganza: guarda il confronto nella gallery.

