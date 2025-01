Inauguration Day, i look “parlanti” di Melania Trump

Ce lo si aspettava e così è stato: i look di Melania Trump sono stati tra i protagonisti indiscussi dell’Inauguration Day 2025. Mentre Donald Trump teneva il suo discorso di insediamento, confermando di voler mantenere tutte le promesse fatte in campagna elettorale e dando inizio alla nuova Golden Age americana, la first lady sedeva composta nel suo outfit austero. Cambio di registro per la sera, con un candido long dress bianco. Nella giornata storica, non mancano battutine, meme e malelingue relative al ruolo di Melania… e alla sua mise.

Il cappello anti bacio

E’ bene partire dal cappello nel look di Melania Trump all’Inauguration Day: in fondo è su questo accessorio che si è concentrata tutta la curiosità (e l’ironia). Che Melania non avesse alcuna voglia di tornare a fare la first lady non è una novità. Fredda e riservata, si è sempre vociferato che non abbia mai amato ricoprire il ruolo nel corso della prima amministrazione Trump. Adesso, è tempo del secondo mandato. Ovviamente, non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali nel corso degli anni a conferma di quelle illazioni ma le sue espressioni e i suoi outfit sono sempre Stati abbastanza esplicativi. Nel giorno del giuramento la Trump ha celato completamente lo sguardo, indossando un cappellino a tesa larga realizzato da Eric Javits. Il modello blu, con un nastro bianco, è servito anche da scudo… dal marito. Le foto di Donald che prova a baciare, senza successo tranne che in un’occasione, la consorte hanno fatto rapidamente il giro del mondo. Lei ha usato ancora una volta l’abbigliamento per veicolare i suoi sentimenti.

La tempesta di neve

Quello che si è rivelato essere l’accessorio più chiacchierato del giuramento, l’haciendo hat (il modello del copricapo), ha però rischiato di non comparire mai sul capo di Melania Trump. Nelle ore successive alla cerimonia, lo stilista Eric Javits ha raccontato a WWD di aver dovuto rimediare in fretta e furia a un intoppo. Il mese scorso infatti il designer, che ha sede a Miami, aveva spedito a New York il cappello per il fitting finale. A causa di una tempesta di neve sulla Grande Mela il pacco era però andato smarrito. “Quando è stato ritrovato, era tutto schiacciato, come se fosse rimasto nella neve per una settimana. Ho dovuto rifarlo nuovamente, a causa della sua struttura non poteva infatti essere riparato” ha dichiarato Javits, ammettendo di essere riuscito a ultimarlo per un pelo. Sul volto di Melania si intravedeva solo la bocca, con la mascella spesso serrata, alternata a qualche sorriso di circostanza: vi immaginate quanto sarebbe stata diversa la resa senza il cappello?

Rigorosa… o a lutto?

Concentriamoci ora sul resto del look di Melania Trump. Lei, che sogna di restare nell’ombra e che ambisce ad apparire il meno possibile, ha fatto una scelta rigorosa e composta, in netto contrasto con la mise azzurra Ralph Lauren sfoggiata nel 2017, al suo primo Inauguration Day. Statuaria e bellissima, non si può certo dire che la first lady non abbia confermato l’eleganza che la contraddistingue. Allo stesso tempo è apparsa eccessivamente algida e distaccata. Per l’evento, l’ex modella si è fatta confezionare un cappotto blu navy doppiopetto con grandi revers, abbinato a una gonna longuette. A crearlo è stato Adam Lippes, stilista indipendente di New York. La camicetta bianca, dall’elegante collo a pieghe incrociate, si abbinava al nastro sul cappello. “Raffinata” la definiscono in patria ma c’è chi non riesce a non fare l’accostamento con un look da funerale, come già accaduto in passato.

In bianco (con spacco) per il ballo

Dopo l’agenda serrata della giornata, Melania Trump si è cambiata per presenziare all’Inauguration Ball, il gala in onore del nuovo presidente. Ancora una volta, il suo look è stato al centro della scena. La first lady si è affidata a Hervé Pierre. Lo stilista aveva creato il long dress da ballo per la first lady già nel 2017 e questa nuova proposta in qualche modo lo richiamata. Un lungo vestito bianco, strapless, con uno spacco laterale che sale fino a metà coscia. La nota dominante è il nastro nero che dal décolleté scende fino alla caviglia. “Un semplice scarabocchio con un pennarello su un pezzo di carta può essere l’inizio di un’idea!”, ha rivelato il designer. A completare la mise c’era un choker in raso stretto intorno al collo, con appuntata una vistosa spilla floreale di diamanti di Harry Winston. Abbracciata a Donald sulla pista, Melania è apparsa più sciolta e rilassata. Bentornata Melania, ci aspettano quattro anni di look su cui discutere.

