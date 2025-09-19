Dal tacco alla ballerina: Melania Trump dà lezione di stile a Londra

Prosegue la visita di Stato di Donald e Melania Trump nel Regno Unito. Dopo la prima giornata memorabile, tra l’incontro ufficiale con i reali britannici e il sontuoso banchetto al Castello di Windsor, la coppia presidenziale si è separata per svolgere attività diverse nel secondo giorno della missione diplomatica. Melania ha trascorso gran parte della giornata insieme alla regina Camilla e alla principessa del Galles Kate Middleton. La first lady si è distinta per due look studiati nei minimi dettagli, dimostrando una maestria nel saper adattare il proprio guardaroba alle diverse occasioni. Il focus è sui piedi.

Tailleur di pelle con Camilla

Prima del saluto ufficiale insieme a re Carlo III e al marito Donald Trump, a conclusione della visita di Stato, Melania Trump ha trascorso la mattinata in compagnia della regina Camilla. Le due hanno visitato la prestigiosa Queen Mary’s Dolls’ House e la Royal Library al Castello di Windsor, in un’atmosfera di cordiale complicità istituzionale. Durante la visita, la sovrana e la Trump hanno incontrato i bambini delle scuole locali impegnati a illustrare i propri libri in miniatura, come parte di un progetto artistico educativo.

Per questa occasione, Melania Trump ha dato una nuova interpretazione al suo caratteristico stile monocromatico, presentandosi con un sofisticato tailleur in pelle color caramello firmato Louis Vuitton. L’elegante completo monopetto, impreziosito da rifiniture color vaniglia sul bavero e sulla gonna, era perfettamente abbinato a décolleté Manolo Blahnik in pelle di serpente. Una scelta ancora una volta audace ma composta, in una delle nuance classiche predilette dalla first lady americana. Nonostante il suo gusto per colori accattivanti o stampe animalier giocose, l’agenda sartoriale tipica di Melania si orienta spesso verso tonalità attenuate e sobrie.

Ballerine dai boy-scout

Il pomeriggio di Melania Trump è stato dedicato a un’attività completamente diversa, insieme a Kate Middleton. Le due si sono recate ai Frogmore Gardens, dove hanno incontrato il Capo Scout Dwayne Fields e i piccoli del programma Scouts’ Squirrels, impegnati a ottenere il distintivo “Go Wild”. Kate e Melania si sono intrattenute in una serie di lavoretti all’aria aperta con un gruppo di bambini dai quattro ai sei anni. “È bellissimo!” ha esclamato la first lady, mentre partecipava all’attività, colorando il contorno di un orso con un pennarello marrone e aggiungendo un sole e dell’erba con pennarelli gialli e verdi.

Melania Trump si è perfettamente integrata nell’ambiente naturale con il suo outfit studiato ad hoc. La first lady ha optato per una giacca safari in camoscio castagna di Ralph Lauren, con maxi tasche, pantaloni color pietra di Loro Piana e ballerine caramello Roger Vivier con la caratteristica fibbia distintiva del brand francese. Una scarpa comoda ma chic, perfettamente adatta all’occasione: la Trump ha una predilezione particolare per le calzature flat.

Kate Middleton con i colori dell’autunno

Anche Kate Middleton ha scelto i colori dell’autunno e della natura per questo impegno ufficiale. La principessa del Galles ha indossato una giacca corta in camoscio verde scuro di ME+EM e un gilet a maglia dello stesso brand, con una sciarpa stampata intorno al collo. Una gonna in tweed di Ralph Lauren (omaggio a un brand americano?), lunga al polpaccio, completava l’outfit. La Middleton ha poi optato per stivali al ginocchio color cioccolato con tacco squadrato di Gianvito Rossi. Questo ensemble richiama le tradizioni di stile della campagna britannica, che abbiamo già visto Kate favorire in precedenti occasioni. Una scelta resa contemporanea grazie alle linee pulite e alla sartorialità discreta. L’effetto complessivo è sofisticato e comunica fiducia senza mai sfociare in una sfarzo eccessivo.

Stesso look ma cambio scarpe

Per concludere la visita ufficiale nel Regno Unito, Donald e Melania Trump hanno incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer e sua moglie Lady Victoria. Melania ha indossato lo stesso outfit sfoggiato poco prima con Kate Middleton, dimostrando la versatilità di un guardaroba ben studiato. A catturare l’attenzione degli esperti di moda è stato un cambio di scarpe strategico. Per l’occasione istituzionale, senza bambini, giochi e attività nella natura, la Trump ha preferito sostituire le calzature rasoterra a favore di un paio di décolleté dal tacco alto, diverse da quelle calzate poche ore prima con la regina Camilla, abbinate perfettamente alla giacca in pelle.

Il messaggio è chiaro: ogni occasione richiede il proprio dress code e Melania Trump lo padroneggia alla perfezione. Giusto il tempo di una breve riunione diplomatica e delle foto di rito, che per i Trump è arrivato il momento di dirigersi verso l’Air Force One per il ritorno negli Stati Uniti. Negli scatti che immortalano la coppia presidenziale all’arrivo a Washington, la first lady indossa nuovamente le ballerine Roger Vivier. Una scelta comoda ma alla moda, che conferma il suo senso dello stile ineguagliabile e la sua capacità di adattare il proprio look a ogni situazione.

Related Posts