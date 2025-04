Melania Trump graffiante: ecco quanto costa il cappotto leopardato 

La first lady onora le donne che si sono distinte per il coraggio sfoggiando un long coat in cavallino di Milly Park

I dazi imposti da Donald Trump entreranno in vigore immediatamente dopo l’annuncio del presidente americano, in programma per il 2 aprile alle 22 ora italiana. Un terremoto annunciato (e più volte ritrattato) che è destinato a scuotere le economie mondiali. Mentre i Paesi sono al lavoro sulle stime delle perdite, Melania Trump… sfoggia look da migliaia di dollari. La first lady, impegnata in un evento benefico a Washington DC, ha colpito con il suo outfit graffiante.

Leopardata per le donne

Appuntamento importante per Melania Trump che, il primo aprile, ha partecipato, in veste di co-organizzatrice, all’International Women of Courage Award. Insieme a lei c’era il Segretario di Stato, Marco Rubio. All’evento vengono premiate duecento donne di più di novanta Paesi, che si sono distinte per il loro coraggio, la loro leadership e il loro impegno umanitario, mettendo anche a rischio la propria vita. Un happening significativo, a cui la first lady tiene molto. Nel corso del suo discorso, Melania ha affermato: “Oggi celebriamo il coraggio, una forza che si basa sull’amore”. In onore di questa fierezza al femminile, la Trump ha optato per un look potente, che di certo non è passato inosservato.

Il cappotto da 11mila dollari

All’International Women of Courage Award, Melania Trump ha sfoggiato un cappotto in cavallino a stampa leopardata. Il capo è stato realizzato da Milly Park, brand indipendente con base a Palm Beach. Il long coat, in vendita a 11mila dollari, è stato in realtà regalato alla Trump dalla stilista a dicembre, come da lei stessa confermato a WWD. Un oggetto esclusivo, dal fortissimo impatto visivo che, come spesso accade con la moglie del presidente, si è attirato qualche critica. Non è certo la prima volta che la first lady mostra abiti e accessori di alto valore, anzi, lei ha fatto dell’abbigliamento costoso il suo portabandiera.

Lusso… con polemica

Ex modella di fama internazionale e sposata con uno degli uomini più ricchi del mondo, non ci si potrebbe aspettare altrimenti da Melania Trump in fatto di look strabilianti. Nei giorni che portano ai dazi però, con i rispettivi scossoni economici, c’è chi si chiede se non fosse stato preferibile un outfit più discreto e più abbordabile. Oltretutto, Milly Park, nata in Venezuela, è cresciuta in Canada, per poi approdare negli Stati Uniti una decina di anni fa: una scelta insolita quella di Melania, considerata l’aspra battaglia del marito contro i migranti.

Melania, passione animalier

Critiche a parte, il cappotto leopardato indossato da Melania Trump, è destinato a rimanere ben impresso nella mente dei fashionisti. Negli anni lei ci ha abituati alle sue scelte stilistiche audaci, tra colori accesi e top brand. In particolare, l’animalier sembra essere un trend caro al suo cuore, che ripropone anno dopo anno. Nel 2018, in occasione di una visita ufficiale in Africa (anche quella con polemica), Melania è stata fotografata sulla pista dell’aeroporto di Nairobi, in Kenya, con uno chemisier fantasia, stampato con le immagini degli animali della savana, dagli elefanti ai rinoceronti.

Nel 2020, per un evento insieme al marito a Tampa, in Florida, Melania Trump ha sfoggiato un abito plissettato bianco con macula nera. Stretto in vita da una cintura in pelle, era abbinato a pump in tonalità e a occhiali da sole scuri. A fine ottobre 2024, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali che hanno visto la vittoria di Trump, l’ex modella ha partecipato a un comizio a New York con un long coat zebrato di Michael Kors. Una first lady wild: guardala nella gallery.

