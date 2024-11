Melania Trump è pronta a rifornire il suo guardaroba di lusso

Red wall. Muro rosso: alla fine Donald Trump ha vinto le elezioni a stelle e strisce, aggiudicandosi il secondo mandato e battendo Kamala Harris. 45esimo e 47esimo presidente USA: due numeri che si leggono anche a caratteri cubitali sul cappellino che il tycoon ha sfoggiato il 5 novembre, Election Day, al seggio in Florida. Un cap rosso con l’iconico (nel bene o nel male) slogan “Make America Great Again”, il cui acronimo, MAGA appunto, incarna il movimento trumpiano nei 50 stati. I risvolti politici di questa rielezione li sapremo negli anni a venire ma qui si parla di look ed è innegabile come i brand di lusso siano pronti a tornare alla Casa Bianca. Il merito è di Melania Trump.

Melania vota in Dior

Melania Trump si prepara per altri quatto anni nei panni di first lady alla White House. Con finanze pressoché illimitate, stupirà con una serie di nuovi outfit dei top brand. Facendo shopping da sola, come ammesso in più occasioni anche dal suo stylist, è libera di spaziare tra le sue case di moda preferite, senza doversi preoccupare, ad esempio, di favoreggiare i marchi statunitensi, a discapito delle sue amate maison francesi. Ed è proprio francese l’abito scelto per recarsi alle urne il 5 novembre. A braccetto col marito, Donald Trump, l’ex modella ha sfoggiato un abito nero firmato Dior. Gonna a ruota, colletto e discreti pois all over per questo vestito super chic. La Trump l’ha accessoriato con un paio di grossi occhiali da sole dalla montatura spessa di Elizabeth & James e con le immancabili (e altissime) pump So Kate di Christian Louboutin.

Funerea al seggio?

Classe ed eleganza di Melania Trump non sono in discussione, almeno per quanto riguarda l’outfit sfoggiato al seggio elettorale di Palm Beach, in Florida; in passato infatti è stata accusata più volte di scelte inadeguate e molto fuori luogo. Il midi dress Dior è l’incarnazione della classe eppure a molti è venuto spontaneo un parallelismo con una mise… da funerale. Tra gli occhiali scuri a coprire lo sguardo e il broncio, si legge una certa sofferenza della prossima first lady. Da anni si dice come lei non abbia alcuna voglia di tornare a ricoprire questo ruolo che, secondo gli insider, vivrebbe come un peso e una forzatura. I commenti social arrivano a stretto giro. La persona più triste negli Stati Uniti – L’espressione in volto non lascia spazio ai dubbi – L’abito perfetto per una veglia funebre – Scappa, Melania!

Il look per il discorso della vittoria

Mentre qui in Italia sorgeva l’alba, Donald Trump saliva sul palco per il discorso della vittoria. Una vittoria ancora non sua tecnicamente, non avendo in quel momento raggiunto quota 270 grandi elettori, necessari per l’elezione. Era tuttavia solo una questione di ore e di ufficialità (che nel frattempo è arrivata), tanto valeva prendere la parola. Davanti a una folla festante, ha ribadito le sue intenzioni per il nuovo mandato. Al suo fianco c’era una splendida Melania Trump, ancora un volta elegantissima. Per l’election night, la Trump ha sostituito lo svolazzante abito sfoggiato durante la giornata con un austero tailleur grigio asfalto, sempre Dior. Gonna midi e giacca doppiopetto che strizza la vita per lei. Le pump non cambiano e, a differenza del seggio, questa volta sfoggia un gran sorriso e si fa pure baciare (sulla guancia, come sempre) dal marito.

Sul palco con i figli

Al fianco di Donald Trump sul palco della vittoria a Palm Beach c’erano anche il neo vice presidente eletto, J.D. Vance e, soprattutto, la famiglia del tycoon. Una famiglia, soprattutto per quanto riguarda la figlia Ivanka Trump, che sembrava aver preso le distanze dalla ricandidatura del padre. Comparsa pochissimo in campagna elettorale, non è passata inosservata nella notte elettorale. Sorriso smagliante, rossetto rosso e pant suit blu (colore democratico, è un messaggio nascosto?) per lei, raggiante di fianco al marito, Jared Kushner. Lo scatto più dolce è però quello postato da Melania Trump, dove si vede il figlio Barron Trump di spalle al seggio. “Ha votato per la prima volta – per suo papà” si legge su Instagram. Mamma Melania, che ha sempre tenuto il ragazzo, adesso 18enne, abbastanza lontano dalla Casa Bianca, per proteggerlo, ora lo posta con orgoglio, mentre si prepara a ricoprire nuovamente il ruolo di first lady, con tanto di look strabilianti.

