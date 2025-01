Melania Trump, i simboli nascosti nel ritratto ufficiale

Melania Trump è la first lady americana solo da qualche giorno, ma ha già messo in chiaro il suo ruolo da protagonista. La moglie del neopresidente Donald Trump aveva abituato gli americani al suo modo di comunicare attraverso gli outfit durante la prima presidenza del marito, e già dalla cerimonia di insediamento per il secondo mandato ha reso chiara la volontà di riprendere a farlo. Dal cappello “anti-bacio” è stato chiaro che ancora una volta ogni look è un messaggio e racconta qualcosa. Non ha fatto quindi eccezione l’abbigliamento scelto per posare per il nuovo ritratto ufficiale che, neanche a dirlo, racconta molto più di quanto possa sembrare al primo sguardo.

Le critiche agli outfit dell’Inauguration Day

Tutto il mondo ha commentato il cappotto blu navy doppiopetto con grandi revers, realizzato per lei da Adam Lippes. Una mise rigorosa, composta e sicuramente elegante, ma in molti hanno giudicato l’insieme scelto per l’insediamento di Donald Trump più adatto a un funerale che non a un’occasione festosa. Per non parlare del cappellino a tesa larga realizzato da Eric Javits, che le nascondeva totalmente lo sguardo e la metteva al riparo… dai baci del marito. All’Inauguration Ball eccola in bianco, con un abito glamour e sensuale disegnato da Hervè Pierre caratterizzato da un nastro nero: anche in questo caso i più maligni hanno pensato che fosse listato a lutto.

Il look del ritratto ufficiale di Melania Trump

Il nuovo ritratto ufficiale di Melania Trump è stato pubblicato congiuntamente sulla pagina social ufficiale della first lady statunitense, sul suo profilo privato e su quello del presidente. Lo scatto in bianco e nero, realizzato dalla fotografa “di famiglia” Régine Mahaux, ritrae la moglie di Donald Trump nella Yellow Oval Room, all’interno della Casa Bianca. Melania indossa un power suit nero Dolce&Gabbana, composto da blazer tuxedo dai revers in raso e pantaloni a sigaretta. Completano il look una camicia bianca sbottonata e una fascia smoking di raso nero che sembra arrivare dritta dal guardaroba di un uomo. Niente gioielli vistosi, niente fronzoli né colori tenui. E’ un look formale, maschile ma che non rinuncia alla femminilità.

Flotus è una donna impegnata e in carriera, pronta a ricoprire ruoli di alto profilo. E sottintende anche qualcos’altro: ora è (anche) lei a portare i pantaloni.

La location e la posa

Oltre alle scelte di stile, anche la location e la posa adottata da Melania Trump offrono chiavi di lettura interessanti. La first lady è ritratta dietro una scrivania, con le mani saldamente poggiate sul tavolo come a dire che è pronta a mettersi al lavoro ma anche che è lì per restarci. La posizione inoltre stabilisce una distanza con l’osservatore. Un’immagine che, sebbene sia stata scattata a Washington, è investita da un’aura newyorkese, che ricorda cioè la parte meno conservatrice degli Usa. L’obelisco di granito che si vede sullo sfondo inoltre accenna a una svolta più politica: la moglie di Donald Trump ha intenzione di avere un ruolo più attivo di quanto non abbia fatto nel corso della scorsa amministrazione?

Similitudini e differenze con il ritratto del 2017

Il paragone con il primo scatto ufficiale del 2017 è quasi obbligatorio. La foto era a colori, la messa a fuoco morbida, la ex modella sfoggiava un sorriso dolce e un’acconciatura vaporosa. Anche in quell’occasione la Trump aveva indossato una giacca nera Dolce&Gabbana, accessoriandola con un foulard Hermès annodato al collo. Un look molto femminile e lussuoso e anche la posa, con le braccia incrociate sotto al seno, metteva in evidenza i preziosissimi anelli. Fu accusato di essere un ritratto troppo glamour per una first lady, più adatto alle copertine delle riviste che alle stanze della Casa Bianca. Ampie critiche ricevettero i dettagli di lusso sfoggiati da Melania oltre alla scelta, in controtendenza rispetto alla annunciata politica nazionalista di Trump, di utilizzare brand non americani.

Cambia la legislatura e Melania Trump è ancora lì, con le unghie ben curate. Sempre vestita di nero, sempre col blazer del marchio italiano che ama molto, ma stavolta il sorriso dolce e rassicurante ha lasciato spazio allo sguardo serio e freddo di chi inizia a fare sul serio.

