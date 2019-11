Melania Trump va dal parrucchiere in aereo

La First Lady userebbe voli dell'Air Force per farsi sistemare i capelli una volta al mese a New York

Melania Trump è una Fist Lady composta. Impeccabile in fatto di stile, riservata, sempre un passo dietro all’ingombrante marito Donald Trump. Svolge con eleganza le sue attività pubbliche quale consorte del presidente degli Stati Uniti e non lascia mai trasparire informazioni sulla sua vita privata. Insomma, Melania non ha grilli per la testa… ma su quella testa ci sono sempre dei capelli perfetti.

In un recente report del New York Times infatti si evidenzia come Melania Trump torni a casa a New York almeno una volta al mese, per fare visita alla sorella, agli amici stretti, dedicarsi allo shopping nelle boutique di Manhattan e… andare dal parrucchiere. Melania è ovviamente libera di farsi sistemare la chioma dove e da chi desidera, i soldi per lei non sono certo un problema, considerato anche che l’ex modella è sposata con il presidente più ricco nella storia americana.

Il problema però ruota intorno al fatto che Melania userebbe voli dell’aeronautica militare Usa per i suoi spostamenti privati. Sempre secondo il report del NYT, nei primi tre mesi della presidenza Trump nel 2017, Melania Trump avrebbe volato 21 volte su aerei dell’Air Force, per un totale di oltre 600mila euro, per le sue routine di bellezza.

Tra un colpo di sole e una spazzolata, la polemica prende il volo.

