Il trench, il cappello, il vestito giallo: Melania Trump attira l’attenzione a Londra

Due giorni di visita di Stato in Gran Bretagna per Donald e Melania Trump. Il presidente degli Stati Uniti aveva ricevuto l’invito ufficiale scritto a mano da re Carlo a febbraio, in occasione dell’incontro a Washington con il primo ministro britannico Keir Starmer. La coppia è stata accolta con tutti gli onori a Londra. Ovviamente i fashionisti non smettono di parlare dei look della first lady, che ancora una volta ha saputo catalizzare l’attenzione dei media internazionali con le sue scelte stilistiche audaci e… discusse.

L’arrivo col trench

La sera del 16 settembre, Donald e Melania Trump sono atterrati all’aeroporto di Londra per la loro visita di Stato ufficiale. Un evento senza precedenti: nessun presidente prima di lui era stato invitato una seconda volta nel Regno Unito. Melania è scesa dall’Air Force One indossando un lungo trench color sabbia di Burberry, allacciato in vita. La Trump ha scelto così di omaggiare il Paese ospitante sfoggiando un capo dell’iconico brand inglese. La first lady è una nota fan della maison e vanta nel suo armadio una vasta collezione di spolverini sia corti che lunghi, nel caratteristico beige. A completare il look, un paio di stivali flat in pelle nera al ginocchio Dior.

Il ritorno del maxi cappello

Il 17 settembre Donald e Melania Trump sono stati accolti in grande stile a Windsor: ad attenderli c’erano re Carlo, la regina Camilla, il principe William e Kate Middleton. Saluti e sorrisi per i sei, che hanno chiacchierato e si sono prestati a favore dei fotografi in una cerimonia carica di solennità istituzionale. Scelta austera ma molto chic per la first lady. Melania ha optato per un completo haute couture Dior grigio scuro. Il look era composto da una gonna al polpaccio, una giacca doppiopetto avvitata con collo alla coreana e gli immancabili tacchi a spillo. A catturare maggiormente l’attenzione è stato il maxi cappello con tesa piatta color viola melanzana, che copriva interamente il volto della Trump. Un accessorio che ha riportato immediatamente alla mise dell’Inauguration Day. In quell’occasione, un atro grande copricapo aveva impedito a Donald Trump di baciare la moglie, creando uno dei momenti più iconici e discussi della cerimonia presidenziale.

In giallo al banchetto

Giusto il tempo di cambiarsi e riecco Donald e Melania Trump pronti per la serata. La coppia si è presentata al banchetto di Stato, dove è stata accolta ancora una volta dai royal, nella fastosa cornice della St. George’s Hall di Windsor. Abito blu elettrico di Fiona Claire Couture per la regina Camilla, accessoriato con gioielli Cartier. Kate Middleton ha incantato con un vestito color champagne interamente ricoperto di pizzo di Phillipa Lepley Couture: stupenda e piena di charme. Scelta audace per la first lady, che ha stupito in un modello a colonna di Carolina Herrera. A destare curiosità nell’outfit di Melania è stato il colore giallo brillante. La mise è stata resa ancora più pop da una spessa cintura lilla in vita: un contrasto cromatico inaspettato. Capelli sciolti e vistosi orecchini di diamanti e smeraldi completavano l’ensemble.

I commenti negativi

Il look di Melania Trump al banchetto di Stato ha diviso l’opinione pubblica e scatenato un dibattito sui social. I commenti di molti utenti online sono stati impietosi. A non incontrare il favore del pubblico è stato soprattutto il colore eccentrico, poco adatto all’occasione e che, secondo molti, non rendeva giustizia alla bellezza della first lady. Un raro errore per lei. Non è lusinghiero e il colore giallo è troppo acceso – Il vestito di Melania è orrendo! Sembra un uovo di Pasqua gigante – Orribile, lei vale più di così, l’ho vista in alcuni outfit stupendi ma questo non è uno di quelli – Deludente, si legge sui social.

Melania infrange il protocollo?

A non piacere ai britannici è stato anche il fatto che l’abito dallo scollo a barchetta di Melania Trump mostrasse le spalle nude. Sebbene in passato fosse generalmente disapprovato dal protocollo reale avere questa parte del corpo scoperta in pubblico, le regole si sono fatte meno rigide negli anni recenti, specialmente per l’abbigliamento da sera. Tuttavia, la scelta è risultata indigesta a molti sudditi. Ma c’è anche chi apprezza l’audacia della first lady, che non si è mai fatta problemi a indossare quello che desidera, confermando il suo status di icona fashion polarizzante. Purché se ne parli e di Melania Trump si parla sempre: scopri gli outfit nella gallery.

