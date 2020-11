MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione un voto al colore Idea regalo 7.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Capelli raccolti in uno chignon spettinato, occhiali da diva, un sorriso smagliante che mostra i denti perfetti, un elegante abito sui toni del beige, un’esclusiva borsa ben salda in mano e un paio di sensuali pump tacco 12. Melania Trump ha scelto la Florida per esprimere il suo voto alle presidenziali americane. Una decisione non casuale, nel 2019 infatti lei e il marito Donald Trump hanno spostato la loro residenza da New York a Palm Beach. “Anche se qui a New York pago milioni di dollari all’anno in tasse, non sono stato trattato bene dai vertici della città e dello stato”, aveva dichiarato al tempo il presidente.

Il look costoso di Melania

Di certo in Florida si vive bene e il clima caldo permette di sfoggiare abitini estivi tutto l’anno. Dettaglio che Melania Trump non ha di certo sottovalutato. E torniamo proprio sulla mise dell’ex modella per questa importantissima giornata. Se il voto è segreto (chissà se lei avrà scelto il marito), il look da sogno di Melania proprio non lo è. La Trump è arrivata in grande stile al Morton and Barbara Mandel Recreation Center, che dista dieci minuti da Mar-a-Lago, la tenuta extra-lusso della coppia presidenziale. Per percorrere il vialetto ed esprimere la sua preferenza elettorale Flotus ha selezionato un grazioso abito smanicato di Gucci, reso inconfondibile dalla stampa Horsebit. Il vestito, tagliato al polpaccio e plissettato sul busto, è in vendita a 3.264 euro.

Ancora più preziosa è la borsa sfoggiata al seggio da Melania Trump, una rara Kelly Toile di Hermès in pelle e tessuto, in vendita a un prezzo che oscilla tra i 10mila e i 15mila euro. La it-bag è stata abbinata a un paio di décolleté beige di Christian Louboutin che hanno reso la sua falcata degna di una passerella.

L’accessorio “dimenticato”

La passione per il fashion di Melania Trump è cosa nota, così come le frecciatine che la donna, sempre molto discreta nei suoi discorsi, ha lanciato al marito in questi anni attraverso i look. Nonostante i molti designer noti e blasonati anche negli Stati Uniti, la moda europea si conferma un must nel guardaroba della First Lady che, ancora una volta, appare in splendida forma. Come sempre però non sono mancate le critiche. Nel suo abbigliamento infatti Melania ha dimenticato un accessorio purtroppo fondamentale da qualche mese: la mascherina. Avrebbe rovinato la riuscita dell’outfit. La salute può attendere, la moda no.

