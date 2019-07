Melissa Satta bollente tra le rose di Boateng

L’estate è fatta di spensieratezza, libertà e flirt passeggeri. Vero per molti ma non per Melissa Satta. Quest’inverno l’ex Velina aveva detto addio al marito Kevin Prince Boateng ma ora, sotto il caldo infuocato di luglio, la coppia sembra aver ritrovato la serenità.

In vacanza in Sardegna, i due hanno iniziato a lasciare indizi social già da qualche giorno. Jogging insieme, cene a due, Kevin Prince Boateng che riprende Melissa Satta e il figlio Maddox che dormono, insomma classici siparietti da famiglia felice.

Dopo tanti messaggi rivelatori ecco che arriva anche un enorme mazzo di rose rosse a confermare il gossip e riaccendere la passione. Melissa Satta, splendida con le treccine, annusa i fiori e poi posa davanti al vaso in un bikini bollente firmato Changit. Come didascalia sono una rosa e un cuore perché quando c’è l’amore non servono molte parole. Bentornati Satteng!

