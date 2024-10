Melissa Satta e Carlo Beretta fanno la valigia e volano negli USA con Maddox

Vacanze d’ottobre per Melissa Satta, che ha salutato l’Italia ed è volata negli Stati Uniti. Con lei c’è anche il figlio Maddox Boateng, in questi giorni a casa dalla scuola internazionale che frequenta a Milano per il break d’autunno. Non è però un viaggio mamma-figlio, nelle foto si vede anche Carlo Gussalli Beretta, a riprova di quanto la love story tra l’ex velina e il rampollo dell’azienda di armi proceda a gonfie vele.

Prove di famiglia

Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno trascorso un’estate in giro per l’Europa, alla luce del sole. Da quando sono usciti allo scoperto a giugno, hanno condiviso con i follower moltissime foto della loro quotidianità, fatta di bagni in mare, passeggiate per i borghi e cene prelibate. Non sono mancati i contenuti con Maddox, il figlio che la Satta ha avuto da Kevin Prince Boateng: in barca nello stesso outfit erano dolcissimi. Prove di famiglia per i due che, archiviate le precedenti relazioni, sembrano essere più felici che mai. Tornati in città a settembre, hanno presenziato insieme agli eventi della Milano Fashion Week, tra cui l’esclusiva soirée CNMI Sustainable Fashion Awards, dove Melissa ha incantato con un abito argento di Stella McCartney. Grandi appassionati di sport, si sono cimentati anche in un’adrenalinica gara automobilistica, la Coppa Mazzotti, dove hanno sfoggiato due tute abbinate Pantamolle.

Turisti a Washington D.C.

Qualche giorno dopo riecco i tre negli Stati Uniti. Melissa Satta aveva pubblicato su Instagram una foto dello zaino (firmato Beretta) direttamente dall’aeroporto, senza svelare la meta del loro viaggio. Un po’ di ore dopo, ha fatto sapere a tutti di essere arrivata insieme al figlio Maddox Boateng e al fidanzato Carlo Gussalli Beretta, a Washington D.C., prima tappa del loro on the road. In posa davanti alla Casa Bianca o a Capitol Hill, fanno i turisti e si nascondono tra la folla. Qualche ora l’hanno trascorsa allo Smithsonian, il più grande complesso museale al mondo. Non mancano le attività da veri americani, come l’acquisto di una scatola piena di donut da Krispy Kreme: Maddox sembra impaziente di addentarne uno. Il 31 ottobre poi si celebra la festa di Halloween: quale posto migliore per festeggiare se non lì?

I look “americani”

Gli outfit di Melissa Satta in vacanza negli Stati Uniti sono comodi ma cool. Maglione a righe e giacca in jeans per lei in visita al museo, sulle spalle si intravede una borsa Louis Vuitton. Per passeggiare tra gli storici monumenti di Washington D.C. la showgirl ha optato per jeans baggy, blazer over e un paio di sneakers bianche Golden Goose (480 euro). Look elegante per Carlo Gussalli Beretta, con un completo scuro portato senza cravatta. Che in America ne abbia approfittato per qualche appuntamento di lavoro? Le mise più accattivanti sono, almeno per il momento, quelle di Maddox Boateng. Felpe Jordan, giacche a quadri, sneakers cool, come le Campus di Adidas (90 euro), al momento richiestissime. A 10 anni il ragazzino è già super cool. Anche la valigia, un coloratissimo modello di American Tourister (135 euro) a stampa Marvel, è tutto da copiare: guarda le foto nella gallery.

