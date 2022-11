Melissa Satta e Marica Pellegrinelli, amiche per lo shopping

“Chiamateci ‘Marissa’”, ironizzavano qualche anno fa Marica Pellegrinelli e Melissa Satta, alludendo alla crasi dei loro nomi, tanto in voga tra le star di mezzo mondo (dai Ferragnez ai Bennifer). Niente love story tra le due ma una fortissima amicizia, che si è sedimentata nel tempo. Ora le due sono state pizzicate in centro a Milano per una seduta di shopping.

Amiche per la pelle

Melissa Satta è arrivata in downtown a bordo della sua fedele Smart. Dopo una breve passeggiata, la showgirl ha incontrato nel quadrilatero della moda l’amica Marica Pellegrinelli. Le due non si sono risparmiate in quanto a convenevoli, tra baci, abbracci e chiacchiere. Finiti i saluti di rito, la coppia ha iniziato a camminare, curiosando tra le vetrine. Marica aveva al braccio un voluminoso sacchetto di Casadei, boutique dove probabilmente aveva fatto tappa prima del meeting con Melissa. Tra un negozio e l’altro, Marica e Melissa si sono anche fermate per pranzo all’Armani Cafè. Bellissime e sorridenti, sono apparse molto affiatate.

I look per lo shopping

Marica Pellegrinelli e Melissa Stata sono notissime al grande pubblico. Modella bergamasca la prima, showgirl ed ex velina la seconda: le due, che hanno rispettivamente 34 e 36 anni, sono famose anche per i loro fisici statuari. Per l’uscita di coppia le amiche hanno optato per outfit comodi, che strizzavano però l’occhio alla moda. Melissa ha scelto dei jeans morbidi, abbinati a una giacca softshell verde di Ralph Lauren. Sulle spalle portava una borsa di Saint Laurent total black. Non passava invece inosservata la borsa rossa di Marica. Firmata Versace, era senza dubbio il centro focale del suo look scuro, composto da pantaloni zebrati e da un bomber nero di Prada. Sneakers Nike per la Satta e stivali militari di Casadei per la Pellegrinelli. La prima è alta 176 centimetri mentre la seconda ben 180: loro svettano entrambe anche senza tacchi.

Gli amori

Le loro carriere vanno a gonfie vele ma Marica Pellegrinelli e Melissa Satta sono costantemente sotto l’occhio del gossip anche per le loro vite private. Dopo la fine dell’amore con Eros Ramazzotti, da cui ha avuto i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, e la love story con l’imprenditore Charley Vezza, la Pellegrinelli sta ora frequentando il deejay William Djoko. Archiviato l’altalenante matrimonio con Kevin Prince Boateng, la Satta, che ha un bimbo di 8 anni, Maddox, ha iniziato una lunga frequentazione con Matteo Rivetti, conclusasi da poche settimane. Gli amori passano, l’amicizia resta. Sbircia Marica e Melissa nella gallery.

