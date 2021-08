MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Un voto al colore Non per tutte 9.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Se son rose fioriranno, dice il proverbio. Ed è quello che è successo a Melissa Satta e Mattia Rivetti. Così, dopo i servizi sui giornali di gossip, è arrivata la prima foto social, sul profilo Instagram dell’ex velina.

La prima foto social di Melissa Satta e Mattia Rivetti

A circa un mese dall’esclusiva Chi, la foto di coppia c’è, ed è voluta, pensata, postata, anche se solo nelle IgStories. Ritrae la coppia a Saint Tropez, in una passerella, tra le canne. Melissa Satta sorride, mentre Mattia Rivetti le cinge la vita. Li immaginiamo felici e complici, prima di una serata romantica insieme.

Uno sguardo al look

Solare e radiosa, Melissa Satta indossa uno chamisier giallo in cui si riconosce la stampa paisley di Etro. La showgirl sarda ha raccolto i capelli in una lunga coda dalle punte schiarite e scelto sandali bassi lace up in tonalità neutra. In mano stringe una golden bag di Tory Burch.

Total look Stone Island per Mattia Rivetti: si tratta di uno dei brand di proprietà della sua famiglia. A completare l’outfit, gli immancabili occhiali da sole e un cappellino, due accessori che l’imprenditore ama molto.

Lunghe vacanze di coppia

I primi di luglio, era stato Chi ad immortalare Melissa Satta e Mattia Rivetti in vacanza insieme in Sardegna, tra gite in barca e cene tra amici. Ad un mese di distanza, la coppia si è spostata in Costa Azzurra. La prima foto social suggerisce che non si tratti di una frequentazione sporadica. La Satta e Rivetti stanno insieme e non si nascondono.

Una leonessa sui social

Melissa Satta è molto attenta a cosa posta sui social. Da anni sulla cresta dell’onda, ha imparato come gestire la popolarità, respingendo al mittente gli attacchi degli haters e smorzando gli scoop dei media. Tra i post advertising dei suoi marchi del cuore, non sono mancati gli annunci ufficiali, come quello della definitiva separazione da Kevin Prince Boateng, a dicembre dello scorso anno. Non è stato un periodo semplice da gestire, lei ha voluto tutelare soprattutto Maddox, il figlio avuto dal calciatore. Adesso, questa prima foto social con Mattia Rivetti: Melissa Satta ha ricominciato a sorridere.

