Melissa Satta in piscina con i piedi bionici

Estate all’insegna del relax e dell’amore per Melissa Satta. L’ex Velina sta trascorrendo settimane felici in Sardegna insieme al figlio Maddox e al “marito ritrovato” Kevin Prince Boateng. Dopo mesi di separazione infatti la coppia sembra aver ritrovato l’intesa e il sentimento.

Una puntatina al mare, un po’ di sport sull’erba e qualche shooting lavorativo: le giornate per Melissa Satta trascorrono così, lente e serene. Con quelle forme perfette, perennemente fasciate nei colorati interi e bikini di Changit, è difficile concentrasi sui particolari secondari eppure ce n’è uno che in questi giorni ha catturato l’attenzione dei curiosi.

Intenta a prendere il sole a bordo piscina è impossibile non notare i piedi di Melissa Satta, ricoperti da una sorta di pellicola rosa futuristica. Si tratta delle Nakefit, solette che permettono di camminare senza scarpe in piena libertà sulla sabbia, sulle rocce e durante lo sport, ritrovando così il contatto con la natura. Da fashionista quale è, la Satta non poteva non abbinarle perfettamente al costume.

