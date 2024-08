Melissa Satta, Maddox e Carlo Gussalli Beretta: look (costoso) formato famiglia

Un cuore blu, una conchiglia, una sirena e un pesce: sono queste le emoji scelte da Melissa Satta per postare una nuova serie di scatti delle sue vacanze. In fondo, non servono tante parole, a parlare sono le immagini. Immagini che sanno di normalità, di gioia e di… famiglia. Nelle foto della Satta ci sono infatti anche il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta, e il figlio Maddox, nato dalla storia con Kevin Prince Boateng. I tre sfoggiano persino look abbinati.

Un’estate d’amore

Non si nascondono più Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Dopo mesi di indiscrezioni (lei usciva dalla relazione con Matteo Berrettini, lui da quella con Giulia De Lellis), i due sono usciti allo scoperto. A giugno, Melissa e Carlo hanno scelto una vacanza in Grecia per confermare a mezzo social la loro love story. Da allora, è stato un crescendo di contenuti su Instagram, a testimoniare un’estate d’amore… al mare. Dalla sua Sardegna a Idra fino a Ibiza, la Satta ha cambiato spiagge ma non compagni di viaggio. Con lei ci sono il figlio Maddox Boateng e il fidanzato. In barca, in bicicletta, nell’acqua blu sulla tavola da sup, a spasso per i borghi: le giornate della modella vengono documentate quotidianamente. Ci sono anche i momenti divertenti con le amiche, come Bianca Balti, e le serate di coppia tra tramonti e cene esclusive.

Tra bikini e camicie

In Italia, in Spagna o in Grecia, gli outfit di Melissa Satta sono sempre riuscitissimi. I bikini sono ovviamente protagonisti nei suoi look: il modello animalier e quello con le grafiche azzurre (entrambi Yamamay) sottolineano le sue curve perfette. Per quanto riguarda le mise da spiaggia, ecco che Melissa alterna gli shorts ai morbidi completi in tessuto svolazzante. Negli scatti al tramonto insieme a Carlo Gussalli Beretta, la showgirl sfoggia vestaglia e pantaloni in seta con disegni azzurri di Pantamolle. Per passeggiare tra le viette di Ibiza, ecco una maxi camicia con Monogram effetto 3D di Louis Vuitton (2.500 euro) o la blusa con palme arancioni, sempre della maison francese. Capelli sciolti o trecce gipsy, piedi nudi e volto al naturale completano il suo guardaroba da vacanza.

Il look da fast food

L’outfit forse più riuscito nell’estate di Melissa Satta è però forse quello… formato famiglia. In una sera di fine agosto, l’ex velina ha condiviso con i follower degli scatti dalla barca. Con lei ci sono il figlio Maddox e Carlo Gussalli Beretta. A divertire sono le t-shirt indossate dai tre, tutte appartenenti alla capsule disegnata da Travis Scott per McDonald’s. I famosissimi panini, le patatine nell’iconico cartone rosso, i drink e l’apple pie: non manca proprio niente in questo menu estivo. Loro, felici per essere riusciti ad accaparrarsi uno degli oggetti del desiderio dei collezionisti più modaioli (si trovano sui siti di rivenditori anche a 200 euro al pezzo), si mettono in posa con simpatia. Maddox si atteggia da grande con tanto di panama e occhiali scuri, Carlo bacia con passione la fidanzata, Melissa tiene il vassoio con la cena. Pesce lesso, patate al forno, olive e pomodorini: gli hamburger sono solo sulla maglietta. Guarda nella gallery le mise che confermano la solidità di questo amore.

Related Posts