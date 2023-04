Melissa Satta a Miami: un bikini via l’altro… per Matteo Berrettini

Melissa Satta e Matteo Berrettini infuocano il gossip con le foto della loro vacanza. Sotto il sole di Miami l’ex velina sarda e il tennista se la stanno proprio godendo. Sui social, nascosto tra i bikini, c’è anche il primo scatto di coppia.

Una storia che decolla

Le immagini parlano chiaro e spengono gli haters: c’è grande affiatamento in questa coppia, nata da pochi mesi, che ormai non si nasconde più. A febbraio insieme allo stadio, poi lui al compleanno di Melissa Satta, segue un San Valentino a Montecarlo e le presentazioni a Maddox, il figlio che lei ha avuto di Kevin Prince Boateng. Poi in questi giorni la vacanza a Miami: tra un avvistamento e l’altro, gli scatti dei paparazzi che li ritraggono mentre fanno jogging insieme, i tempi sono maturi per la prima foto sul profilo social. (Vi ricordate invece la prima foto postata sui social con Mattia Rivetti?).

La prima foto social

La prima foto social la posta Melissa nel proprio profilo Instagram, la nasconde dietro le sue, ma la caption parla chiaro: “us”, noi. La terza foto sono proprio loro due, Melissa Satta e Matteo Berrettini, abbracciati e complici. Un selfie che vede il campione in primo piano e Melissa che lo stringe, baciandolo sul collo. In spiaggia, protetti da due cappellini da sole, un asciugamano sulle spalle: il resto lo si intuisce. Qualche ora dopo anche lui, nelle storie, ripropone la stessa foto.

I bikini di Melissa Satta

Sono tante le foto delle palme che Melissa Satta ha postato sui social in questi giorni. Tra gli scatti delle spiagge, il cocco con la cannuccia e i panini mangiati al sole, Melissa Satta concede ai follower anche qualche bellissimo scorcio del suo fisico. In posa sull’asciugamano, eccola con un bikini giallo a triangolo Onne, con i laccetti sui fianchi. Poi a bordo piscina spunta un due pezzi rosso dello stesso brand, che scopre il lato B della showgirl. Anche i fotografi la beccano sulla terrazza dell’albergo, insieme a Matteo Berrettini, con un sensuale costume nero.

Nell’hotel di Renzo Rosso

E veniamo alla location di questa vacanza paradisiaca. Melissa Satta e Matteo Berrettini sono ospiti del Pelican Hotel, di proprietà di Renzo Rosso (grande amico della Satta) e gestito da suo figlio Andrea. Gli scatti della stanza d’albergo non lasciano dubbi: la coppia si trova nella esclusiva Penthouse One, la suite presidenziale da circa 110 mq che può godere di terrazza privata con vista sull’oceano e giardino tropicale. In camera, manufatti art-deco e persino un acquario tropicale: un ambientazione in stile James Bond che ha coccolato la coppia come un perfetto nido d’amore. Guarda gli scatti della vacanza nella gallery.

