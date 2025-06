Melissa Satta, look sportivo per una giornata di shopping

Con l’arrivo della bella stagione, le strade di Milano tornano a riempirsi di volti noti, intenti a passeggiare per il quadrilatero della moda. Tra i paparazzati di questi giorni, spicca Melissa Satta, avvistata in centro città con un look sporty-chic, che non è passato inosservato. Sempre al passo con le tendenze, la showgirl ha approfittato del clima mite per godersi una giornata all’aria aperta tra vetrine, sorrisi e… zero acquisti, almeno apparentemente.

Per le vie del centro

In una calda giornata a cavallo tra primavera ed estate, Melissa Satta è stata immortalata per le vie del centro di Milano. Cammina tra la folla con passo deciso, cellulare alla mano, sbircia le vetrine delle boutique più esclusive e poi si allontana verso la sua Smart parcheggiata poco distante. L’aria è quella rilassata di chi si concede una pausa dalla routine quotidiana, e lo dimostra anche l’atteggiamento della showgirl: sorridente, disponibile con i fotografi, e in forma smagliante. Anche se non la si vede uscire con sacchetti dai negozi, Melissa appare soddisfatta e serena. Che fosse solo una giornata di scouting tra le ultime novità fashion?

Sportiva ma firmata

Il look scelto da Melissa Satta per la sua passeggiata milanese unisce praticità e stile, mescolando capi sportivi con accessori top brand. Il pezzo forte dell’outfit è il giubbotto in jeans oversize della capsule Levis x Ambush, una limited edition che aggiunge un tocco streetwear di grande tendenza. Sotto, ciclisti neri firmati Puma abbinati a calzini in spugna, dello stesso marchio, per un effetto dinamico e casual. Le sneakers Nike x Sacai Blazer Low Black Patent bicolore completano questa mise perfettamente riuscita. A spezzare l’ensemble sporty, la borsa Fendi 2Jours in pelle grigia, sofisticata e strutturata, che dimostra come Melissa non rinunci mai a un tocco luxury, nemmeno nelle uscite più informali. I capelli sono sciolti e lisci con riflessi ramati, gli occhiali scuri proteggono lo sguardo dal sole e dagli sguardi indiscreti, mentre il sorriso radioso fa il resto.

Il primo bikini della stagione

Sempre in viaggio per i molteplici impegni, sia di lavoro che di piacere, prima della passeggiata milanese, Melissa Satta ha trascorso qualche giorno di relax a Positano, una delle perle della Costiera Amalfitana. Sui social, ha condiviso uno scatto che la ritrae distesa su una barca, con lo sfondo mozzafiato del borgo arroccato e il mare blu. A catturare l’attenzione, oltre al fisico scolpito, è il bikini Missoni a triangolo in tulle stampato multicolore, perfettamente in linea con lo stile colorato e boho del brand italiano. Il modello con laccetti sottolinea le curve e svela alcuni dei tatuaggi di Melissa, come la maliziosa stellina inguinale.

Amore a gonfie vele

E non è solo la moda a regalare soddisfazioni a Melissa Satta: anche la vita sentimentale procede a gonfie vele. Al suo fianco c’è ormai stabilmente Carlo Gussalli Beretta, con cui condivide momenti privati ma anche apparizioni pubbliche sempre più frequenti. I due hanno recentemente partecipato al GP di Monaco, dove si sono mostrati in versione sportiva e coordinata. Gli scatti dal paddock confermano la solidità dell’unione. Pochi giorni dopo, eccoli di nuovo insieme, stavolta in versione glamour, per l’evento Fashion Trust 2025. Lei in un tailleur bianco con pantaloni Dsquared2 e gioielli Tiffany & Co., lui in completo blu notte: una coppia affiatata e impeccabile. Con l’estate ormai alle porte, la domanda è lecita: quali saranno le mete delle loro prossime vacanze?

