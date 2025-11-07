Melissa Satta, shopping di lusso col sacchetto anonimo e poi fuga in taxi

Un pomeriggio d’autunno nel centro di Milano: Melissa Satta si dedica a una serie di commissioni che mescolano benessere personale e lusso discreto. Prima una visita dalla dermatologa per un trattamento di bellezza, poi una tappa strategica in una delle boutique più esclusive della città. Il tutto con un look street che bilancia comfort e raffinatezza, dimostrando ancora una volta il suo innato senso dello stile, anche nelle occasioni più informali.

Si prende cura di sé

Con una storia Instagram, Melissa Satta ha annunciato di essere passata dalla dermatologa per “tenere a bada la mia dermatite”. Pochi minuti dopo ecco la foto social dove la showgirl posa sul lettino con una maschera nera sul viso, segno di un trattamento mirato. Prendersi cura di sé è importante e lei si dedica giustamente al self-care, senza nascondere ai follower questi momenti personali. Un’altra attività a cui non rinuncia mai è l’allenamento: regolarmente condivide dettagli sulle dure sedute di fitness in palestra, dimostrando quanto tenga alla sua forma fisica, che si traduce anche in un benessere mentale.

Shopping di lusso

Dopo il passaggio dalla dermatologa, la giornata di Melissa Satta è proseguita con una sessione di shopping. L’ex velina è stata pizzicata dai paparazzi all’uscita della boutique Omega in Via Montenapoleone, nel cuore del quadrilatero della moda milanese. Lo storico marchio svizzero di orologeria produce modelli esclusivi e costosi, veri e propri oggetti del desiderio per gli amanti dei segnatempo. Melissa teneva in mano un sacchetto bianco senza marchio, abitudine tipica dei clienti dei negozi del lusso, per non dare nell’occhio e per mantenere la discrezione sui propri acquisti. Dopo lo shopping, è salita su un taxi che l’aspettava fuori dal negozio: meglio portare i preziosi al sicuro a casa il prima possibile.

Per chi compra Melissa?

La curiosità su cosa contenga il sacchetto di Melissa Satta è alta. Cosa avrà comprato nel negozio di orologi di lusso? Si può ipotizzare un regalo per il fidanzato Carlo Gussalli Beretta, imprenditore bresciano erede dell’omonima dinastia di armi. La loro love story è iniziata nel 2023 e prosegue a gonfie vele, tra viaggi romantici e quotidianità, condivisa anche con Maddox Boateng, il figlio che la Satta ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Melissa e Carlo formano una coppia affiatata e riservata, che alterna momenti glamour a semplici attimi di vita. Che Melissa abbia fatto acquisti natalizi in anticipo o che voglia celebrare un momento speciale della loro relazione? L’altra opzione, altrettanto plausibile, è che abbia fatto shopping per sé stessa: un auto-regalo meritatissimo per una donna che ha costruito la sua carriera con determinazione.

Casual ma cool

Come ci si veste per una giornata di commissioni in città? La comodità è la chiave, ma Melissa Satta ci inserisce una notevole dose di luxury. I pantaloni sartoriali neri dalla linea pulita erano abbinati a una giacca in denim grigio effetto stone-washed, dalle spalle ampie e oversize. Firmata Isabel Marant, è caratterizzata da impunture a contrasto e dettagli sui taschini. Il modello vanta quella vestibilità rilassata e quel finish vintage che solo il brand francese sa interpretare. Borsa Bobby di Dior nera a tracolla portata sotto braccio, capelli raccolti in una coda bassa e ordinata, volto al naturale senza eccessi di make-up e una serie di gioielli preziosi completavano la mise. Gli orecchini di diamanti scintillanti e i bracciali di Cartier e Van Cleef & Arpels al polso aggiungevano un tocco di eleganza discreta, ideale per lo shopping milanese. Guarda tutte le immagini nella gallery.

