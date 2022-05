Met Gala 2022, i migliori (e i peggiori) look

Se il mondo vuoi stupire al Met Gala devi comparire. Non c’è storia, nessun evento di costume è seguito e cercato come questo. In scena ogni anno il primo lunedì di maggio (tranne che nel 2020 e 2022, causa Covid), la soirée organizzata da Anna Wintour riunisce al Metropolitan Museum di New York il gotha del bel mondo. Attrici, cantanti, modelle, influencer, imprenditrici: un invito a questo appuntamento è un sogno. In fatto di look, solo lì si può osare tanto. L’edizione 2022 non è stata da meno. Il tema era il Gilded Glamour, la celebrazione dell’età dell’oro americana e il potenziale era altissimo. Tanti gli outfit riusciti, altrettanti gli scivoloni. Scopriamoli insieme.

Il meglio

Come non partire da Blake Lively? L’attrice, insieme al marito Ryan Raynolds (in Ralph Lauren), era la conduttrice di questo Met Gala e si è presentata con un abito degno di nota. Il vestito Versace color rame, con corsetto e strascico, ha stupito tutti, cambiando colore a metà scalinata, davanti ai flash dei fotografi, grazie al particolare tessuto cangiante con cui è stato realizzato. Dakota Johnson ha centrato in pieno il mood della serata, con l’opulento manteaux in velluto fucsia e i drappeggi gioiello sulla jumpsuit Gucci. Hailey Baldwin in bianco Saint Laurent con schiena nuda e profondo spacco aveva sensualità da vendere. Colore per Gwen Stefani, in giallo Vera Wang, e maxi volume per Gigi Hadid, con un piumino voluminosissimo.

Il peggio

Tra pizzi, pelle e perle, Bella Hadid in Burberry è andata un po’ fuori tema. La modella era total black dai capelli ai sandali. Stesse tonalità ma volumi esagerati per Kendall Jenner in Prada (SCOPRI QUI i dettagli del look della sorella Kim Kardashian). Ispirazione gipsy per Emily Ratajkowski, che ha optato per un outfit Versace del 1992. Per la top seno incastonato nelle pietre, frange e foulard coloratissimi: di tutto un po’. Le applicazioni-gioiello Nicki Minaj se l’è invece messe sul corpo: gli strass le ricoprono volto e décolleté. Cara Delevingne ha voluto strafare: tolta la giacca Dior ha svelato il busto nudo e coperto di vernice oro. Il meglio e il peggio del Met Gala 2022 lo trovi nella gallery.

