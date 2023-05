Dalle perle di Anne Hathaway alle camelie di Rihanna: i look al Met Gala

Un Met Gala così elegante non si era mai visto. L’evento, che va in scena ogni primo lunedì di maggio, coincide con l’inaugurazione di una mostra a tema fashion al Metropolitan Museum of Art di New York. Il 2023 vede la celebrazione di Karl Lagerfeld, con la retrospettiva Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. Pochi gli eccessi (questo red carpet è di solito fatto per stupire), molti i tributi all’iconico stilista, scomparso nel 2019: le star sul red carpet hanno sfoderato tutta la loro grazia.

Le spose

Durante le fashion week pochi look da sposa erano attesi come quelli disegnati da Karl Lagerfeld per Chanel. Nel corso degli anni il designer ha sapientemente mischiato i canoni stilistici della maison francese con il mondo bridal, creando vestiti che sono entrati a gran diritto nella storia del costume. Come presumibile, molte star hanno reso omaggio a Karl vestendosi di bianco. Partiamo dalle presentatrici della serata, Dua Lipa e Penelope Cruz: la cantante ha sfoggiato un modello haute couture indossato in passerella da Claudia Schiffer nel 1992. Gonna a ruota, velo in testa e applicazioni argento per la Cruz. Piume e paillettes per Nicole Kidman (scopri nella gallery da dove arriva il suo outfit), delicata in cipria. Bianco ottico per due super top, Gisele Bundchen, in Chanel, e Irina Shayk (con le pianelle) in Yohji Yamamoto. Florence Pugh, in Valentino Haute Couture, ha rasato i capelli a zero e si è accertata che tutti se ne accorgessero, presentandosi con un eccentrico copricapo.

Nero tra eleganza e sensualità

Il più classico ed elegante delle tonalità, il nero, era tra i preferiti di Karl Lagerfeld: sul tappeto rosso del Met Gala non poteva mancare. Jenna Ortega in Thom Browne è una torera gotica mentre Cardi B, in Chenpeng, richiama il fiore preferito di Karl, la camelia. La più sexy è Kendall Jenner con un body tutto lustrini di Marc Jacobs, portato con degli altissimi plateau. Ha sensualità da vendere anche Gigi Hadid, tutta trasparente in Givenchy. Con i capelli raccolti, lo smokey-eye, l’abito in pelle e le pump vertiginose, Paris Hilton è dark.

Le perle

Non c’era collezione di Chanel disegnata da Karl Lagerfeld senza perle, dettaglio che al Met Gala 2023 ha spopolato. Nel 2022 aveva sconvolto tutti sfoggiando il vestito originale di Marilyn Monroe (non senza polemiche) ma quest’anno Kim Kardashian ha trovato il modo di far parlare comunque di sé: l’abito di Schiaparelli copre il suo corpo di una cascata di collane bianche. Anne Hathaway, che negli ultimi mesi ha iniziato una collaborazione con Versace, ha sfoggiato una rivisitazione dell’iconico Pin Dress. Tessuto bouclé beige, fiori sul seno e spille di perle per il modello della linea Atelier: il mix perfetto tra le due case di moda. Con il bustino ricoperto di perle, che scendono fino ai piedi, Lizzo è invece bon ton.

Colore? Rosa o rosso

Se il black and white ha dominato al Met Gala 2023, le poche star con tonalità accese hanno catturato l’attenzione. Top in lattice di Gucci e gonna in tulle per Salma Hayek, infuocata in Gucci. Gonna rosa chiaro per Jennifer Lopez, provocante in Ralph Lauren, con tanto di veletta in testa. Peplo salmone per Naomi Campbell, con un un vestito haute couture di Chanel del 2010. Proposta bicolore per Kylie Jenner, in Jean Paul Gaultier. Punta sui volumi esagerati Ashley Graham, diva in Harris Reed.

(Nuovi) pancioni al Met

La star con il pancione più attesa al Met Gala era senza dubbio Rihanna. Incinta del secondo figlio, RiRi in Valentino Haute Couture ha fatto le cose in grande. Il suo outfit bianco vanta cinque metri di strascico, quattordici metri di perimetro nell’orlo della gonna e trenta camelie sulla cappa: per realizzarlo ci sono volute trenta sarte. Ma la popstar non era l’unica incinta sul red carpet: Serena Williams e Karlie Kloss hanno entrambe svelato a sorpresa di essere in gravidanza. La tennista ha fasciato le forme in un abito bicolore di Gucci mentre la modella ha optato per un vestito su misura di Loewe effetto trompe l’oeil. Guarda nella gallery i look del Met Gala 2023.

