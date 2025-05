Non solo giacca e cravatta: i best look al Met Gala 2025

Il primo lunedì di maggio fa rima con… Met Gala. Puntuale come un orologio svizzero, anche in questo 2025 è andato in scena l’evento più atteso nel mondo della moda e non solo. Il gotha dello showbiz si è riunito a New York per inaugurare la mostra di primavera del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art. L’exhibition di quest’anno, Superfine: Tailoring Black Style, ripercorre le modalità con cui le persone di colore hanno utilizzato la moda e lo stile come strumento di rivoluzione e auto-affermazione nella storia americana e nella diaspora atlantica. Il dress code per la serata era invece Tailored For You (Su misura per te): ecco come l’hanno interpretato le star.

Mannish

Su nessun altro tappeto rosso si può osare quanto al Met Gala. L’edizione 2025, con un tema così ben definito, ha lasciato però poco spazio all’immaginazione. Sono moltissime le star che hanno deciso di andare sul sicuro, rivisitando a modo loro il concetto di black dandy. Per le signore, via libera dunque a una sfilza di completi maschili sartoriali: bellissimi ma, alla fine, un po’ noiosi. Non sono mancati cappelli, cravatte, spille e panciotti. Total white per Zendaya, con un completo bianco dalle vibrazioni anni Settanta di Louis Vuitton. Bianco anche per Madonna, nell’impeccabile tuxedo in seta di Tom Ford. Gessato di strass con inserti animalier per Doja Cat, gatta-gangster in Marc Jacobs con le maxi spalle e le gambe in vista. Stesso brand per Rihanna, che ci ha regalato uno degli outfit più strepitosi della serata. Il bustino aderentissimo ha incorniciato un bel pancione. Ora è ufficiale, la popstar è in attesa del terzo figlio da Asap Rocky: dopo le indiscrezioni, quale evento migliore per confermarlo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Thom Browne pigliatutto

Pochi sanno interpretare la sartorialità a stelle strisce come Thom Browne: lo stilista americano non poteva che essere uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione 2025 del Met Gala. Tantissime star hanno scelto le sue creazioni, regalando momenti unici. Gessato e fiori 3D per Nicki Minaj con il blazer a maniche corte e le unghie lunghissime in tonalità. Intricati plissé sul corpetto a gilet, fianchi enfatizzati e maxi fiocco sulla schiena per Zoe Saldana, frizzante con i capelli a caschetto. Effetto trompe-l’oeil per Janelle Monae, con un outfit spettacolare che crea un gioco di illusioni: la bombetta in testa e la mono-lente con orologio fanno il resto. Abito a sirena di paillettes nere con righe oblique bianche per Demi Moore: l’attrice conferma il suo status di fashion icon con un voluminoso copricapo a forma di arco, che parte dalle spalle.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Le più sexy

C’è chi è uscito fuori tema, lasciando da parte la sartorialità in senso stretto a favore della malizia. Halle Berry fa galoppare la fantasia in un long dress nero di LaQuan Smith con pannelli trasparenti e dallo scollo profondissimo: la veletta in testa conferisce una nota chic. Focus sul décolleté e sui tatuaggi sulla schiena per Cardi B, nel velluto verde brillante di Burberry. Dopo il red carpet hot di qualche sera fa, al Met Gala Vittoria Ceretti in Moncler decide di puntare sulle gambe. Lungo spacco laterale per Kylie Jenner, con un vestito dallo scollo all’americana in lana herringbone, corpetto steccato in rete e decori di cristalli realizzato da Ferragamo. Cowboycore per Kim Kardashian, con un ensemble custom di Chrome Hearts. Cappello a tesa larga, gilet in pelle effetto coccodrillo e una gonna a sirena che lascia intravedere le natiche: perle e diamanti completano la mise.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Dal piumino azzurro di Serena Williams alla colata d’oro Miu Miu di Gigi Hadid, guarda nella gallery gli outfit delle star al Met Gala 2025.

Related Posts