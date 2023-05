Met Gala: il perché dei look di Doja Cat, Nicole Kidman, Kim Kardashian (e altri)

L’eccentricità va da sempre di pari passo con il Met Gala. Nessun evento invoglia le star a osare come qui. Eppure l’edizione 2023, dedicata a Karl Lagerfeld, si è distinta per discrezione ed eleganza. Ma stiamo pur sempre parlando della serata più pazza della moda, l’estro non poteva mancare. Quest’anno però ci sono stati anche una miriade di tributi all’iconico stilista: vediamo tutto nel dettaglio.

Gatti e gattine al Met

Nel mondo del fashion nessun animale è più famoso di Choupette. La gatta di razza birmana è stata per anni la fedele compagna di vita di Karl Lagerfeld. Il loro era un legame talmente forte da far ammettere allo stilista che, fosse stato possibile, l’avrebbe addirittura sposata (di certo lei ha ereditato parte della fortuna di Karl). Al Met Gala sono diverse le star che hanno deciso di celebrare il designer con outfit a tema. Il più audace è senza dubbio Jared Leto, che si è presentato con un costume da gatto iper-realistico. Doja Cat si è sottoposta a ore di trucco per cambiare i connotati del volto e trasformarsi in una gattina. L’abito argento di Oscar de la Renta, con tanto di orecchie sulla testa, fasciava le sue forme sinuose. Volumi esagerati e borsa bianca a forma di felino per Janelle Monae, teatrale in Thom Browne.

Dua Lipa come Claudia Schiffer

Di vestiti nella sua lunga carriera Karl Lagerfeld ne ha disegnati migliaia. Alcuni però sono entrati nella storia del costume più di altri. E’ il caso dell’abito da sposa con ampia gonna e bordature nere della collezione haute couture autunno-inverno 1992 di Chanel. Quando le supermodelle la facevano da protagoniste in passerella, Claudia Schiffer era solita sfilare per l’amico (e conterraneo, entrambi sono tedeschi) Karl ed era stata proprio lei a indossare trentuno anni fa l’iconico modello, tornato protagonista sul red carpet del Met Gala grazie a Dua Lipa.

Nicole Kidman s’ispira… a sé stessa

Chi non ricorda invece Nicole Kidman nel 2004 in veste di testimonial nella campagna pubblicitaria per il profumo Chanel N°5? Nel cortometraggio di Baz Luhrmann l’attrice interpretava una diva hollywoodiana che voleva scappare dai paparazzi. Nel video Nicole indossava un magnifico abito di seta rosa della maison, con duecentocinquanta piume di struzzo e oltre tremila cristalli. La creazione ha fatto la sua ricomparsa sul tappeto rosso del Met Gala, sempre addosso alla Kidman.

Kim Kardashian tutta perle

La sua partecipazione è stata in forse fino all’ultimo ma alla fine Kim Kardashian ha calcato il tappeto rosso del Met Gala… e si è fatta guardare. E’ praticamente impossibile battere per stupore il look del 2022 quando, accompagnata dall’ormai ex Pete Davidson, ha indossato l’abito di Marilyn Monroe. Per questa edizione Kim ha scelto Schiaparelli, facendosi confezionare un vestito super sexy. Il modello nude è interamente ricoperto da collane di perle, accessorio molto caro a Karl Lagerfeld. Il modello ricorda però l’outfit, se così si può chiamare (sotto infatti era nuda), che la Kardashian indossava nel 2007 per uno shooting su Playboy.

Il violino di Olivia Wilde

Karl Lagerfeld sarà per sempre legato a Chanel. E’ stato lui a rilanciare nei decenni il marchio creato da Gabrielle Chanel, rendendolo uno dei top brand del lusso, dai caratteri immediatamente riconoscibili. Non tutti però sanno che lo stilista ha collaborato con altre case di moda, come Chloé. Negli anni Sessanta e Settanta, Lagerfeld si è “fatto le ossa” come designer del brand francese. Al Met Gala Olivia Wilde ha reso omaggio a quel periodo storico indossando un vestito bianco ispirato alla collezione del 1983, con un violino oro sul busto. E poi c’è Cara Delevingne, musa e grande amica del coutourier, che ha deciso di vestirsi… da Karl. Scopri gli omaggi e le stranezze del Met Gala 2023 nella gallery.

