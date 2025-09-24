Dalla Gregoraci alla Palmas, le vip sono pazze per Miss Bikini

Miss Bikini porta sole e colore in una Milano che attende la pioggia. Nello splendido chiostro del Museo della Scienza e della Tecnica, il marchio di costumi di lusso ha dato il meglio di sé. Tanti gli ospiti accorsi a scoprire la collezione: le designer del brand sono pienamente soddisfatte.

Il parterre

Non poteva mancare alla sfilata Elisabetta Gregoraci: la conduttrice collabora col marchio da molti anni e ne è un’entusiasta sostenitrice. I costumi Miss Bikini fanno sempre parte delle sue vacanze!

Cecilia Capriotti è spumeggiante come sempre. L’ex Miss Italia Alice Sabatini statuaria ma alla mano.

I volti Mediaset

Juliana Moreira è accompagnata dal marito Edoardo Stoppa. Thais Wiggers sorride tra le ex colleghe. Elena Barolo siede accanto a Giorgia Palmas, ricreando il mitico duo di Striscia La Notizia. A proposito, gli stivali della ex velina bionda sono stati acquistati proprio con uno dei primi stipendi del programma! La mora invece si lascia fotografare con un completo color prugna, di una sua capsule appena lanciata.

Facce da reality

Delicata e bellissima, Rosalinda Cannavò arriva alla sfilata Miss Bikini con un look total denim ma che si fa notare. A qualche sedia di distanza ecco anche Alex Belli e Delia Duran. C’è anche Perla Vatiero, l’influencer lanciata da Temptation Island, ha la cravatta slacciata sulla camicia.

La collezione Miss Bikini

Fanno sognare l’estate i capi della collezione 2026. Sfilano costumi, abiti e accessori dal mood gipsy e colorato. E’ un outfit rosa il primo a comparire, seguono diversi look della stessa tonalità. Anche il giallo si prende la scena, tra i volant e i dettagli patchwork. Bikini a triangolo lasciano spazio a interi ricoperti di paillettes. Borse di paglia dotate di frange accompagnano le modelle in passerella. Collane e cappelli di paglia sono gli accessori irrinunciabili nelle spiagge di Miss Bikini.

Le stiliste

Alla fine della sfilata, Alessandra e Francesca Piacentini, stiliste di Miss Bikini sono molto felici di com’è andata. “La soddisfazione più grande è sfilare a Milano. Lo facciamo da tanti anni. A coronamento di un anno di lavoro, è sempre una grande emozione, come se fosse la prima volta” conferma Francesca.

“C’è stata una grande partecipazione, tanti ospiti, le nostre clienti… E poi lo staff che è diventata per noi una grande famiglia”, le fa eco Alessandra.

35 anni di Miss Bikini

La storia del brand ce la racconta la fondatrice: “Quando è nato Miss Bikini eravamo due ragazzi, io e mio marito (Andrea Teofilatto), poi si è trasformato in azienda. Con l’entrata di mia sorella Alessandra si è creata questa sinergia creativa”. Una storia che le due stiliste rievocano con orgoglio e un pizzico di nostalgia. Da allora il marchio è cresciuto, diventando punto di riferimento nel mercato del beachwear italiano.

Le testimonial storiche

“Abbiamo sfilato negli anni con tante testimonial. Con Naomi, nel 2007. Con Juliette Lewis, l’attrice di Quentin Tarantino. Nel 2012 Elisabetta Canalis sfilò sulla nostra passerella. Poi tante modelle pazzesche tra cui Bianca Balti“. Miss Bikini è nato come brand sexy, grintoso e rivoluzionario. La collezione presentata alla Milano Fashion Week ne è la fisiologica evoluzione.

I costumi di lusso Miss Bikini

“Il costume di lusso è sinonimo di qualità. E’ importante che ci sia questa equazione. La qualità parte dai tessuti. Nel nostro caso sono stamperie di Como, tutte eccellenze italiane. Gli accessori sono tutti di manifattura italiana. Cerchiamo di dare originalità e qualità” ci tiene a precisare Francesca Piacentini. Il successo di questa giornata che apre la settimana della moda se lo sono proprio meritato.

Marineve Cantarella

