Michela Persico sposa Daniele Rugani: il wedding dress è floreale

Torino in festa per il matrimonio di Michela Persico e Daniele Rugani. Il 29 maggio, la giornalista e il calciatore della Juventus si sono giurati amore eterno nella Chiesa di San Carlo Borromeo, la stessa dove hanno fatto battezzare il figlio Tommaso. L’emozionante cerimonia davanti ad amici e parenti, poi la festa fino a notte fonda. I look della sposa erano da favola.

LEGGI ANCHE >>>Nozze di maggio: i look delle spose vip<<<

La love story

“Ed è sì” hanno scritto Michela Persico e Daniele Rugani in un post congiunto su Instagram. La coppia di neo-sposi ha postato una carrellata di immagini della funzione religiosa, tra sorrisi e commozione. L’arrivo di Michela, l’emozione di Daniele e del piccolo Tommaso, lo scambio delle promesse, per finire con il lancio del riso. Sul sagrato della chiesa sono anche state liberate delle farfalle bianche, che sono subito volate in cielo. Una giornata indimenticabile per questa coppia, più innamorata che mai. I due si sono incontrati nel 2016 a un torneo di tennis e, dopo un’iniziale titubanza da parte della Persico, che non voleva frequentare un calciatore, non si sono più lasciati. Nel 2020 è nato il loro bimbo e nel dicembre del 2023 lo sportivo si è inginocchiato per chiedere la mano alla giornalista.

Il wedding dress floreale

Poco dopo la proposta di matrimonio, arrivata al concerto torinese di Calcutta, Michela Persico ha iniziato a cercare il suo wedding dress, coinvolgendo anche i follower. La giornalista si è rivolta a un atelier toscano per l’abito più importante. La scelta è caduta su Galia Lahav, brand israeliano fondato dall’omonima stilista, famoso per i suoi vestiti lavorati e preziosi. A gennaio Michela ne ha provati diversi ma, ovviamente, il modello preferito si è visto solo nel giorno del sì con Daniele Rugani. Corsetto trasparente con stecche a vista e gonna a sirena per questa creazione unica, ricoperta di romanici fiori 3D. Il lungo velo e due manicotti in tulle dal forte impatto visivo completavano l’outfit nuziale della Persico. Spazio anche ai maschi di casa: Rugani era elegantissimo in uno smoking nero con papillon, abbinato al completo del piccolo Tommaso.

Scintillante al party

Dopo l’emozionante funzione religiosa, è arrivato il tempo della festa. Una tensostruttura colma di fiori, candele e lucine ha fatto da sfondo al ricevimento di Michela Persico e Daniele Rugani. La cena studiata nei minimi dettagli ha poi lasciato spazio a balli e divertimento fino alle prime luci dell’alba. La sposa è arrivata in location sfoggiando lo stesso abito della cerimonia ma, per il taglio della torta, ecco il cambio look. Scelta frizzante per la sera: Michela ha optato per un lungo abito in seta svolazzate arricchito con motivi di paillettes argento sul busto e sulla gonna. Anche la pettinatura è diversa: i capelli, prima raccolti in uno chignon molto chic, ora sono sciolti e mossi.

Le invitate

Sono diversi gli invitati vip al matrimonio di Michela Persico e Daniele Rugani. Non sono mancati i compagni di squadra della Juventus. Manuel Locatelli e Fabio Miretti sono stati accompagnati dalle rispettive compagne, Thessa Lacovich e India Simoni. Le due hanno condiviso con i follower alcuni video del ricevimento ma non hanno mostrato immagini dei loro look da invitate. Chi invece ha svelato l’outfit da cerimonia è stata Cristina Chiabotto. L’ex Miss Italia era una visione nella mise di Giada Curti, con una lunga gonna bianca a pois e un top nero monospalla con un grosso fiore tridimensionale cucito sul décolleté. Guarda nella gallery le foto del grande giorno di Michela Persico e Daniele Rugani.

Related Posts