Michela Quattrociocche a spasso col fidanzato e la borsa… della Marcuzzi

L'attrice paparazzata a Roma con Giovanni Naldi: look in pendant per i due, casual-chic con i jeans

Sembra il set di un film e invece è tutta realtà. In un tiepido pomeriggio di aprile, nella splendida cornice di Roma, Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi sono stati paparazzati a spasso per le vie del centro. I due, bellissimi e innamorati, hanno camminato sempre abbracciati, a conferma della solidità del loro amore. Lei ne ha approfittato anche per un po’ di shopping. Dove abbiamo già visto la sua borsa?

Un amore grande

“Buon compleanno al mio principe. Ps: tu sai” scriveva Michela Quattrociocche su Instagram il 6 aprile per fare gli auguri al fidanzato. L’attrice e Giovanni Naldi fanno coppia dal 2020. Lui è un affascinante imprenditore toscano, rampollo di una storica famiglia che gestisce una serie di prestigiosi hotel. Lei è un’attrice che ora si dedica principalmente alla famiglia, ai social e a progetti lavorativi selezionati. La loro relazione è sbocciata dopo la fine del matrimonio tra Michela e l’ex calciatore Alberto Aquilani, padre delle sue due bambine, Aurora e Diamante. Una separazione consensuale e rispettosa, che mette al centro il bene delle figlie. Con Giovanni, la Quattrociocche ha ritrovato il sorriso e una nuova stabilità: i due non mancano di mostrarsi complici e innamorati sui social, tra vacanze in giro per il mondo, impegni di lavoro e attimi di quotidianità.

Shopping di coppia

L’intesa tra Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi è palese anche negli scatti rubati in centro a Roma. Lei lo tiene a braccetto: i due sono abbinati anche nel look. Felpa in neoprene, jeans chiari, cappellino a coste marrone e sneakers bianche per Giovanni, che tiene in mano un ombrello in caso di pioggia. L’attrice romana, indimenticabile volto del cinema teen anni 2000 grazie a Scusa ma ti chiamo amore, è oggi una donna affascinante e sofisticata: queste caratteristiche si rispecchiano anche nel suo outfit. Giacca in pelle nera dal volume over, maglioncino in tonalità, pantaloni in denim scuro e camperos in camoscio. La Quatrociocche, con un filo di rossetto sulle lebbra, cela lo sguardo con un paio di occhiali da sole Giorgio Armani (398 euro), mentre i lunghissimi capelli sono portati lisci e al naturale. Al braccio si fa notare un sacchetto shopping di Valentino: i fashionisti si interrogano sul contenuto.

C’è anche… Alessia Marcuzzi

Nel look di Michela Quattrociocche spicca la borsa in pelle marrone, che lei porta a tracolla. Comoda e capiente, strizza l’occhio allo stile: dalla silhouette essenziale ed elegante, può essere portata a clutch, indossata a spalla con la catena o crossbody, come la preferisce Michela. Il modello è la Cri di Marks&Angels (265 euro), brand ideato da Alessia Marcuzzi. La conduttrice bionda è molto amica della Quattrociocche, che ha anche posato come testimonial nella recente campagna pubblicitaria del marchio. Negli scatti patinati l’attrice si è fatta ritrarre in una location chic e ricercata, tra arredi opulenti e lunghi corridoi. Il focus è ovviamente sugli accessori. Fuori dal set, lei continua a sfoggiare le it-bag disegnate dalla Marcuzzi, confermando di essere una fan dei prodotti. Guarda nella gallery gli scatti di coppia di Michela Quattrociocche e Giovanni Naldi innamorati a Roma.

