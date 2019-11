MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Un voto al colore Come lo indossa Non per tutte 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Che Michelle Obama abbia cambiato la storia americana è indubbio. Prima First Lady afroamericana degli Stati Uniti, negli 8 anni di presidenza del marito, Michelle ha fatto molto parlare per le sue battaglie politiche. E per i suoi look.

Avvocatessa di grido e donna indipendente, la rivoluzione di Michelle Obama alla Casa Bianca è passata anche attraverso le sue scelte di stile. Michelle è stata persino oggetto di studio da parte della Harvard Business School, per essere stata in grado di muovere il mercato della moda come solo Jackie Kennedy prima di lei era riuscita a fare. Portabandiera dei brand a stelle e strisce, la Obama si è sempre battuta per l’individualità, optando per outfit audaci, spesso bollati dai bacchettoni come inadeguati per una First Lady.

Quante volte è stata accusata di aver infranto l’etichetta per essersi mostrata in pubblico, in occasione di eventi ufficiali, con le braccia scoperte? Lustrini, colori accessi, scolli, abbellimenti: Michelle Obama non è mai voluta passare inosservata. Un vero e proprio invito alla libertà di espressione rivolto a tutte le donne, che l’hanno sempre apprezzata per la sua personalità forte.

Ora First Lady non lo è più ma Michelle Obama continua comunque a far parlare per i suoi vestiti. In occasione dell’American Portrait Gala, svoltosi alla National Portrait Gallery di Washington, la Obama ha colpito tutti con un abito su misura di Schiaparelli. Il modello con coppe sensuali è caratterizzato da una rete iridescente esterna, ispirata alle crinoline che in passato venivano indossate all’interno degli abiti. Il colore, un giallo acido, invece “sottolinea la forza e l’energia di Msr. Obama”, fanno sapere dalla maison. Avete nostalgia di Michelle alla White House? Nella nostra gallery trovate tanti suoi look iconici.

