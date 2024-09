Insieme o separati? Il gioco delle coppie alle sfilate milanesi

Cala il sipario su un’altra Milano Fashion Week. Le tendenze viste in passerella le ritroveremo tra qualche mese nello streetstyle dei modaioli. Per ora restano impresse nella mente le immagini dei tanti famosi che si sono riversati in città per sfilate ed eventi. Come sempre, anche in questa edizione il calendario è stato fittissimo. Non è mancato un po’ di sano gossip, centrato principalmente su coppie, single solo per qualche ora e… scoppiati.

Coppie al bacio

Quando l’amore è tanto, la passione è irrefrenabile. Ecco dunque che anche le foto di rito alla Milano Fashion Week si trasformano in una focosa dimostrazione d’affetto a favor di telecamera. Prima di prendere posto in prima fila agli show, i famosi posano mettendo in mostra il look scelto per l’occasione. Perché non approfittarne anche per un bacio? Freschi di matrimonio, Veronica Ferraro e Davide Simonetta non si sono risparmiati in smancerie al défilé di Roberto Cavalli.

Da Emporio Armani ci hanno pensato l’ex calciatore Kakà e la moglie, Carolina Dias, a far battere i cuori: i due erano elegantissimi e bellissimi nei loro completi scuri. Labbra che si sfiorano anche da Genny: il merito va a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. L’ex velina era frizzantissima con i pantaloni di micro paillettes oro abbinati alla mini bag e la morbida camicia in seta arancione.

Gli inseparabili

C’è chi si bacia alla Milano Fashion Week e chi preferisce gli abbracci pieni di complicità. Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi si tengono stretti prima della sfilata Emporio Armani: i due hanno ulteriormente sedimentato la loro unione dopo la delusione a Parigi 2024, dove Tamberi non è riuscito a qualificarsi per la finale del salto in alto a causa di una serie di problemi di salute. Allo stesso show ci sono anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tra il matrimonio e le vacanze, la loro estate è trascorsa all’insegna della gioia.

E’ invece un amore fresco quello di Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: dopo essere usciti allo scoperto nei mesi scorsi, non si sono più lasciati. Sul red carpet dei CNMI Sustainable Fashion Awards hanno confermato la solidità del rapporto. Allo stesso evento c’era anche Giulia De Lellis, ex fidanzata di Gussalli Beretta. Ma niente gelosie, lei ora pensa solo a Tony Effe. I due hanno confermato da poco la loro liaison a mezzo social: alla sfilata di GCDS però hanno preferito farsi ritrarre separatamente.

Chi da solo, chi col… cane

Sebbene le loro love story proseguano a gonfie vele, sono molti i famosi alla Milano Fashion Week che hanno deciso di presentarsi in solitaria alle sfilate, catalizzando l’attenzione esclusivamente sugli outfit. Da N21 Natalia Paragoni è una scolaretta sexy con un minidress a quadri sui toni del rosso, abbinato a un paio di stringate con applicazioni gioiello. Aurora Ramazzotti ha lasciato a casa il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare, per partecipare al défilé Diesel. Dopo aver deliziato i follower in lingerie, qui ha optato per jeans a zampa con tasconi, canotta bianca e lungo trench in pelle. Giulia Salemi è senza il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, ma vanta il suo splendido pancione: presto sarà mamma.

E poi ci sono gli scoppiati più illustri della cronaca rosa italiana: Chiara Ferragni e Fedez. Lei si è presentata sul red carpet dei CNMI Sustainable Fashion Awards con un provocante abito d’archivio marrone impreziosito da ricami mentre lui, che qualche giorno fa aveva mostrato un’anteprima dei look, era da Versace insieme al fedele cane Silvio. Insieme o separati alla Milano Fashion Week? Scoprilo nella gallery: ci sono anche Rose Villain, Federica Pellegrini e…

