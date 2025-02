Da Sharon Stone a Katia Follesa: le vip alla fashion week di Milano

Parata di star in città per le sfilate, tra look audaci, tessuti accattivanti, accessori costosi e sensualità

Altro giro, altra corsa: è iniziata la Milano Fashion Week. Il fermento in città è alle stelle, tra sfilate, presentazioni ed eventi. Le modelle schizzano da un backstage all’altro mentre le vip affollano il front row. Tra pioggia e sole, non è facile scegliere gli outfit, eppure le famose riescono a proporre sempre mise accattivanti e abbinamenti da copiare. Ecco chi è in città per le collezioni Autunno-Inverno 2025/2026.

Look per tutti i gusti

Come stupire tra tanta concorrenza? Il ventaglio è ampio. C’è chi opta per la sensualità, chi per il colore, chi per le forme insolite. Di certo le vip sanno come farsi notare alla Milano Fashion Week. Minigonna e micro top in tessuto con cuori multicolor per Giulia Salemi, giocosa allo show di Marco Rambaldi a un mese dal parto del piccolo Kian. Da Diesel, Aurora Ramazzotti punta sulla malizia, con un abito blu che fascia il corpo e riproduce slip e reggiseno grazie a un fettuccia a contrasto. Panta-shoes in denim per Melissa Satta, alla MFW insieme al fidanzato, Carlo Gussalli Beretta: i due hanno la stessa camicia a quadri. Velluto nero arricciato con ricami floreali per Costanza Caracciolo, da Luisa Beccaria. Tailleur marrone per Anna Ferzetti, super chic da Alberta Ferretti. Perle sui tatuaggi e maxi coat rosa per Zoe Cristofoli, da Genny con il suo splendido pancione.

Le straniere

Milano diventa internazionale grazie alla fashion week. Le star di Hollywood sono le più acclamate alle sfilate: loro stanno al gioco e si mettono in posa per i fotografi. Sarah Jessica Parker celebra i cento anni di Fendi, maison che ha contribuito a rendere indimenticabili i suoi outfit in Sex & the City. Blazer gioiello e stivali per Jessica Chastain, bellissima e rock da Gucci. Sharon Stone sbarca in città e fa il pieno di flash. L’attrice è l’ospite più attesa allo show di Antonio Marras: per lei cardigan grafico in maglia con piume e longuette abbinata. Gli occhiali scuri sono il vero tocco da diva.

Da Sanremo alle sfilate

Scesi dal palco dell’Ariston, i vip si sono riversati in massa alla Milano Fashion Week. Non solo presenze femminili ai défilé: da Gucci, Tony Effe opta per la pelle, con un lungo trench nero, abbinato a maglia e cardigan grigi molto preppy. La vistosa collana Tiffany&Co. resta il suo tratto distintivo in quanto a stile. Dopo aver sfoggiato il magnifico abito con i nuraghe alla kermesse, Geppi Cucciari ha scelto la stessa stampa allo show dell’amico e conterraneo Antonio Marras. Nude look e motivi floreali realizzati di paillettes per Bianca Balti, meravigliosa da Fendi. Una cascata di lustrini rosa adornano l’abito rosa di Katia Follesa, frizzante da Luisa Beccaria, brand che l’aveva vestita anche per… il matrimonio con Simon Le Bon.

