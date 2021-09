Parata di supermodelle in città ma in passerella ci sono anche cantanti e attrici

La Milano Fashion Week è stata in presenza. Dopo quasi due anni di show principalmente da remoto, salvo qualche timido tentativo, sono tanti i designer che hanno deciso di riportare le loro creazioni in passerella, davanti a un pubblico. Col ritorno dei défilé, sono tornate inevitabilmente anche le top model (tranne Bella Hadid e Kendall Jenner, grandi assenti di questa MFW). In un palcoscenico illustre come quello di Milano, sono diverse le modelle che hanno affollato i backstage più prestigiosi per la presentazione delle collezioni primavera-estate 2022.

Le immancabili

Sono le top più riconoscibili e le case di moda le chiamano stagione dopo stagione. Irina Shayk ha 35 anni, di cui 20 passati a fare la modella. Bellissima e con esperienza da vendere, è contesa da tutte le grandi firme della Milano Fashion Week. L’abbiamo vista elegante in total black con minigonna e trench nero da Max Mara e sporty-chic da Boss. 33 anni e una sensualità inarrivabile: Joan Smalls è sempre sulla cresta dell’onda. La supermodella portoricana ha portato la sua carica in passerella. Guest star d’eccezione Bianca Balti: la 37enne lodigiana, residente in California, ha ammaliato da Etro con una gonna voluminosa stampa paisley. E poi c’è Vittoria Ceretti, l’italiana al momento più richiesta nel mondo.

Il ritorno di Gigi Hadid

Gigi Hadid ha da pochissimo festeggiato il primo compleanno della figlia Khai a New York e subito dopo è partita per Milano. La top è una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week. E’ lei che spesso chiude le sfilate delle maison più importanti, com’è successo da Max Mara. In questa settimana della moda la Hadid si è fatta anche portabandiera di un messaggio di bodyloving. Splendida e felice, ha portato con orgoglio in passerella il suo corpo post-gravidanza.

Versace e Fendi pigliatutto

E poi ci sono loro, Fendi e Versace, i due top brand che hanno saputo creare grande fermento in città durante la Milano Fashion Week. Due sfilate a testa per loro, di cui una totalmente inaspettata. Prima i consueti appuntamenti in calendario, poi uno show-evento a sorpresa dove Donatella Versace e Kim Jones si sono scambiati i ruoli. Donatella ha disegnato una collezione per il marchio romano e Kim ne ha creata una per la Medusa: ecco Fendace. Sono tante le star, modelle e non, che hanno calcato le quattro passerelle delle due maison: Lourdes Leon Ciccone, Dua Lipa, Amber Valletta, Kate Moss, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell. Scoprile tutte nella nostra gallery.

