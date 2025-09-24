yes

Milano Fashion Week, i look delle vip in prima fila alle sfilate

Da Costanza Caracciolo a Demi Moore, le star sfoderano outfit da sogno nei front row più esclusivi della moda made in Italy

I look delle vip in prima fila alla milano fashion week

Il fashion month entra nel vivo: dopo New York e Londra, è la volta della capitale della moda italiana. Alla Milano Fashion Week si presentano le collezioni per la primavera-estate 2026: le star di tutto il mondo volano in città, ovviamente non mancano molte vip nostrane. Tutte hanno un posto in prima fila e tutte cercano di distinguersi con i loro look firmati e accattivanti, trasformando ogni sfilata in una passerella nella passerella, dove eleganza e personalità si fondono in outfit memorabili.

A tutta fantasia

I look delle vip in prima fila alla milano fashion week
Alice Sabatini

Le vip non lasciano andare l’estate e incorporano la bella stagione nei loro look alla Milano Fashion Week. Tripudio di fiori da Luisa Beccaria, con una romantica Costanza Caracciolo che abbina il tailleur rosa trapuntato alla calzamaglia fantasia. Long dress bucolico per Alice Sabatini, tra balze e colori delicati che richiamano un giardino primaverile. Da Miss Bikini Elisabetta Gregoraci è frizzante nel lungo vestito su fondo azzurro, un inno alla leggerezza dei mesi appena trascorsi. Flower power anche da Alberta Ferretti: Olivia Palermo è delicata nello slip dress con scollo a V che valorizza la silhouette. Lustrini e frange per Demi Moore, divina da Gucci, con un outfit che mescola glamour hollywoodiano e raffinatezza italiana.

Bianco e nero

I look delle vip in prima fila alla milano fashion week
Cristina Marino

Il bianco e nero non passano mai di moda: classici ed eleganti, questi toni senza tempo continuano a dominare i front row della Milano Fashion Week, dimostrando che la semplicità può essere il massimo della sofisticatezza. Rocio Munoz Morales è romantica da Alberta Ferretti nell’abito asimmetrico con ruche, un perfetto equilibrio tra femminilità e modernità. Stesso show, ma scelta opposta per Cristina Marino, che opta per un look total black dall’importante scollatura. Jumpsuit monospalla ricoperta di paillettes per Thais Wiggers, che conquista l’attenzione con un outfit Le Twins che conferisce brio al monocromo.

Guarda nella gallery i look delle vip alla Milano Fashion Week.

