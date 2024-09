Milano Fashion Week, ecco chi c’è in prima fila alle sfilate

Settembre fa rima con… sfilate. La Milano Fashion Week attira in città i modaioli di mezzo mondo, che si accalcano nel parterre dei défilé, postano scatti dai party più esclusivi e sfoderano i look migliori allo scopo di farsi fotografare. Sono tante le vip invitate dai top brand: ecco chi c’è alle presentazioni delle collezioni per la primavera-estate 2025.

Le star della tv

In questa Milano Fashion Week le protagoniste del piccolo schermo fanno le prezzemoline alle sfilate. C’è l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto, super sensuale da Alberta Ferretti con un minidress nero dai dettagli in pizzo: il focus è sulle gambe chilometriche. Coppia di ex veline allo show di Miss Bikini Luxe: Elena Barolo e Thais Wiggers posano in prima fila. Niente costume da bagno per loro ma eleganti blazer. Delicati fiori sia per Giorgia Palmas che per Costanza Caracciolo, bucoliche ed eteree da Luisa Beccaria. Quest’ultima ha confessato a Lookdavip: “Per quanto riguarda il mio stile, ho una parte più rocchettara e una parte un po’ romantica e bon ton. Luisa Beccaria rispecchia moltissimo le mie idee a livello di look, lo trovo veramente elegante, giovane… è un po’ una garanzia”. Da Martino Midali, Iva Zanicchi punta sul rosa shocking. Belen e Cecilia Rodriguez fanno invece il tifo per mamma Veronica Cozzani, modella per un giorno.

Influencer protagoniste

Da diversi anni, le influencer non mancano mai alle fashion week. In fondo, loro sono in grado di influenzare (lo dice il nome stesso) le abitudini di consumo di decine di migliaia di follower. Fresca di matrimonio, nel primo giorno di MfW Veronica Ferraro ha presenziato sia allo show di Alberta Ferretti che a quello di Fendi: tolto l’abito bianco, i suoi look si fanno comunque notare. Completo nero effetto vernice e camicia con disegno per Gabrielle Caunesil. Con il tailleur-pantalone bianco Beatrice Valli è super chic. Cappotto verde per Francesca Sofia Novello: il vestito aderente in maglina sottolinea il pancione in crescita. Scelta sexy per Taylor Mega, con bustino e minigonna.

Dal cinema alla moda

C’è una forte presenza anche di attrici alla Milano Fashion Week. Loro che, per esigenza di copione, interpretano vari personaggi con stili diversi, alle sfilate possono dare libero sfogo alla propria personalità. Dopo aver partecipato alle nozze italiane di Ed Westwick, con cui ha recitato in Gossip Girl, Kelly Rutherford è sbarcata a Milano: il suo abito tutto ruche color salmone è molto estivo. Anna Safroncik è elegantissima con il long dress grigio arricchito da applicazioni preziose sul décolleté. Per ripararsi dall’aria fresca milanese, ha indossato anche un cappotto nero.

Guarda nella gallery i look delle vip alla Milano Fashion Week.

