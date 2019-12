Milano si illumina di rosa con Pandora

Per questo Natale Pandora ha pensato a un regalo davvero originale per i milanesi: si chiama Stargazing, ed è un progetto che unisce design, arte multimediale e sistemi interattivi. La Torre Branca, nel cuore del Parco Sempione a Milano, si è illuminata di rosa. Oltre 300 sorgenti LED si sono accese in un’installazione caleidoscopica interattiva.

Fino al 15 dicembre gli ospiti di Pandora avranno la possibilità di salire fino in vetta alla Torre Branca, con un’ascensore panoramico dal quale si gode di una vista mozzafiato. Ma è una volta arrivati in cima, a 108 metri di altezza, che inizia la magia. Il visitatore si trova immerso in un mare di stelle splendenti, che lo avvolgono regalandogli la sensazione di toccare il cielo con un dito. Milano appare a 360° in tutto il suo splendore: dal Duomo a CityLife, ogni angolo della città è visibile, per un emozionante tour che lascia a bocca aperta.

Ad accogliere i visitatori di Stargazing, un portale luminoso ricreato sulla “O” coronata simbolo di Pandora. Poi un muro interattivo che “trasforma” i movimenti in una costellazione, e infine delle scenografiche ali luminose.

Lookdavip ha partecipato all’evento di inaugurazione, con Cristiana Capotondi come madrina d’eccezione. L’attrice era bellissima e radiosa, avvolta in un caldo cappotto bianco e con i capelli ramati raccolti sulla nuca. A impreziosire l’outfit c’erano ovviamente i gioielli Pandora: bracciali, anelli, orecchini e collane della nuova collezione.

