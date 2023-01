Miley Cyrus, i look sexy e fieri nel video di “Flowers”

La cantante, in La Perla e Saint Laurent, è splendida nella clip del nuovo singolo... dove non mancano le frecciatine all'ex

“Posso comprarmi i fiori”, “posso tenermi la mano”, “posso amarmi meglio di quanto lo facessi tu”. Miley Cyrus non va per il sottile nel testo della sua nuova canzone Flowers, che anticipa l’uscita dell’album Endless Summer Vacation, in uscita il 10 marzo. Il ritorno della cantante americana era atteso da tempo e il primo single non delude le aspettative. Non solo parole per Miley, anche il video che accompagna il brano è infatti pieno di frecciatine per l’ex marito Liam Hemsworth.

La revenge song

Miley Cyrus e Liam Hemsworth si sono incontrati nel 2010 sul set del video The Last Song. Il loro amore, fatto di alti e bassi, li ha visti mollarsi e riprendersi più volte. Nel dicembre del 2018 i due si sono sposati, nella loro residenza in Tennessee. Pochi mesi dopo, nell’agosto del 2019, Liam ha chiesto il divorzio. Nel frattempo lui si è rifatto una vita con la modella Gabriella Brooks. Lei è apparentemente single ma adesso, con Flowers, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. A differenza del brano al vetriolo che Shakira ha dedicato all’ex Gerard Piqué, Miley punta però sulla rivendicazione della propria indipendenza e sull’importanza dell’amor proprio. Il suo è un inno a sé stessi più che un’accusa nei confronti di chi l’ha delusa.

Con l’intimo in piscina

Torniamo al video di Flowers, un cortometraggio che sottolinea la fierezza di Miley Cyrus. Anche attraverso i vestiti. Girato a Los Angeles, riprende alcuni punti-chiave della città, tra cui la spettacolare villa di Studio City di proprietà dell’artista. Vedendola uscire dalle acque della piscina, con addosso un tentacolare completo intimo firmato La Perla, è impossibile non notare il riferimento testuale alla casa che condivideva con Liam Hemsworth. Il verso “Built a home and watched it burn” (abbiamo costruito una casa e l’abbiamo vista bruciare) richiama infatti sia l’amore turbolento di Miley e Liam sia l’incendio reale che ha completamente distrutto la loro abitazione nel novembre del 2018.

Fiera in Saint Laurent

All’interno della villa Miley Cyrus balla da sola con orgoglio (nel testo c’è anche la frase “I can take myself dancing”), indossando una pant-suit nera firmata Saint Laurent. Il blazer è lasciato aperto e mostra la pelle nuda di Miley. Un look senza reggiseno che accende l’immaginario ma che vuole sottolineare ancora una volta l’indipendenza della Cyrus. La stessa fierezza la ritroviamo negli spezzoni in cui la popstar cammina sulle colline di Los Angeles, forte e bellissima con un abito vintage, sempre Saint Laurent. Lo spettacolare modello oro, che vanta dettagli cut-out ed è portato con tacchi in nuance, brilla sotto i raggi del sole californiano. E’ lei la padrona della città e del proprio destino. L’ultima frecciatina per Liam Hemsworth? Il brano è uscito il 13 gennaio, giorno in cui l’attore ha compiuto 33 anni. Gli sarà piaciuto questo regalo?

