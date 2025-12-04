Miley Cyrus sposa Maxx Morando: i dettagli dell’anello di fidanzamento

Miley Cyrus torna a credere nell’amore e lo fa con stile. Sul red carpet della première mondiale di Avatar: Fire and Ash, la popstar ha catalizzato l’attenzione non solo per il vaporoso abito nero, ma soprattutto per un dettaglio impossibile da ignorare: un vistoso anello di fidanzamento all’anulare sinistro. Accanto a lei, sorridente e complice, il fidanzato Maxx Morando, con cui Miley sembra aver trovato la stabilità sentimentale.

Un amore lontano dai riflettori

Miley Cyrus, icona pop e cantante statunitense, ha ritrovato la serenità accanto a Maxx Morando, batterista della band indie rock Liily. I due stanno insieme dal 2021 e hanno costruito una relazione solida lontano dal clamore mediatico. Morando, classe 1998, è un musicista talentuoso apprezzato nella scena alternative rock californiana. Nel 2018 Miley aveva sposato l’attore Liam Hemsworth, da cui ha divorziato dopo appena otto mesi. La cantante ha avuto relazioni importanti anche con Cody Simpson e Kaitlynn Carter, ma sembra che con Morando abbia finalmente trovato l’equilibrio perfetto.

Innamorati sul red carpet

La prima mondiale di Avatar: Fire and Ash, terzo capitolo della saga fantascientifica, si è tenuta al TCL Chinese Theatre di Los Angeles. L’evento ha visto la presenza di numerose star di Hollywood. Miley Cyrus ha scelto proprio questa occasione speciale per presentarsi insieme a Maxx Morando e svelare la sorpresa. La coppia, solitamente molto riservata, ha concesso scatti ai fotografi, mostrandosi affiatata e complice. L’atmosfera magica del red carpet, con le scenografie ispirate al mondo di Pandora, ha fatto da sfondo perfetto per questa notizia romantica, che ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan e dei media.

Scenografica in Gucci

Per questa serata speciale, Miley Cyrus ha scelto un abito nero firmato Gucci, che ha esaltato la sua silhouette. Si tratta di un abito lungo strapless con corpetto interamente ricamato di paillettes nere, per un effetto scintillante e sofisticato. La gonna presenta una spettacolare struttura a sirena in tulle nero con volant sovrapposti, che sfociano in un lungo strascico scenografico. Il taglio a cuore valorizza il décolleté, mentre la vestibilità aderente sul busto contrasta elegantemente con l’ampiezza della gonna. Un look da vera diva, che conferma ancora una volta l’audacia di Miley in tema di moda.

Gioielli e tatuaggi ma l’anello ruba la scena

Miley Cyrus ha completato il suo look con gioielli Messika: una collana girocollo in oro bianco e diamanti che illuminava il collo e orecchini pendenti coordinati. Le sue braccia tatuate, vero marchio di fabbrica della cantante, erano in bella vista grazie al taglio strapless dell’abito. Ma il vero protagonista della serata è stato l’anello di fidanzamento, creato su misura da Jacquie Aiche sfoggiato con orgoglio all’anulare sinistro. Impossibile non notarlo sul red carpet, dove catturava la luce ad ogni movimento della mano.

Un solitario da sogno

Secondo le analisi degli esperti di gioielleria, l’anello di fidanzamento di Miley Cyrus segue il trend bombé, caratterizzato da una forma arrotondata e voluminosa, che sta conquistando le celebrity di tutto il mondo. Si tratterebbe di un solitario con diamante centrale taglio cuscino, montato su una fascia in oro giallo spessa e dalle linee morbide. La pietra appare di dimensioni considerevoli, tra i 5 e i 7 carati. La montatura dona all’anello un aspetto importante e contemporaneo, allontanandosi dai classici solitari. Il valore stimato del gioiello oscilla tra i 200mila e i 500mila dollari. Un gioiello importante, per sancire un amore che sembra destinato a durare.