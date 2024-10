Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi: matrimonio in Italia e look nuziali da sogno

L'attrice e il figlio del rocker si sono scambiati le promesse in Toscana: tre outfit per lei... con tanto di papillon

Forever and always, your wife. Forever and always, your husband. “Per sempre tua moglie”, “Per sempre tuo marito”. Poche parole ma dal forte impatto emotivo. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi hanno scelto queste due frasi per pubblicare su Instagram una serie di scatti del loro matrimonio, andato in scena a Villa Centinale, splendida tenuta sulle colline toscane. La coppia si era già unita in matrimonio a maggio negli Stati Uniti, con una cerimonia civile ristrettissima che aveva visto la partecipazione solo dei rispettivi genitori. Qualche mese dopo eccoli in Italia, per la festa in grande stile.

Gli shorts da mogliettina

Non ci sono dettagli sulla data esatta della festa nuziale di Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi. I due, estremamente riservati, si sono limitati a pubblicare le foto del grande giorno a cose fatte. Di certo a luglio erano in vacanza in Italia, il sospetto è che il party sia avvenuto proprio in quelle settimane. Per confermare il primo sì di maggio, l’attrice 20enne aveva postato degli scatti dagli Universal Studios di Orlando, in Florida, dove indossava un paio di shorts in jeans molto informali con la scritta “wifey” (mogliettina) sul sedere.

Nell’abito vintage al pre-wedding

Registro completamente diverso per il wedding nel Bel Paese, con Millie Bobby Brown che ha cambiato ben tre abiti e ha incantato anche la sera prima, al pre-wedding. Alla tradizionale festa che inaugura i giorni di festeggiamento, la star ha indossato un abito vintage, realizzato da Valentino nel 1997. Bustier in raso con fiocchetto centrale, collo alto in pizzo e gonna a balze realizzata nello stesso tessuto. Al suo fianco c’è Jake Bongiovi, 22 anni, con un completo nero firmato Banana Republic. Mano nella mano, guardano dritti nell’obiettivo.

Principessa tra i pizzi

E’ però l’abito scelto dalla sposa per la cerimonia quello che più sta facendo il giro del web. Sul prato della tenuta, sotto un arco di fiori bianchi, con i cipressi centenari alle loro spalle e le dolci colline toscane sullo sfondo, Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi si sono scambiati le promesse per la vita. Lui ha optato per un tuxedo con pantaloni neri e giacca bianca di Tom Ford, lei si è affidata a Galia Lahav. La designer di vestiti nuziali ha collaborato con Ryan Young, stylist dell’attrice, creando una rivisitazione del modello Anais del brand. La creazione, elegante e un po’ maliziosa, ha un bustino steccato con coppe strutturate che seguono la forma del seno e due spalline ricoperte di fiori 3D. La gonna a sirena fascia le gambe della Brown. Interamente ricoperto di pizzo francese, è completato da un lunghissimo velo. Un look nuziale degno di un royal wedding.

Due look per il ricevimento

Dopo il sì, è ora di festeggiare. Per il taglio della torta Millie Bobby Brown ha cambiato abito, senza però rinunciare al pizzo. Stretta in una lace gown con pannelli trasparenti di Oscar de la Renta era super sensuale. I lunghi capelli mossi e sciolti aggiungevano una nota di malizia all’outfit. Lo scatto dell’attrice che imbocca il marito con la millefoglie ai brutti di bosco conferma la grande complicità di coppia. Poi, via libera ai balli. Protagonista sul dancefloor, Millie ha optato per un minidress bianco ottico di Vivienne Westwood: il vestitino con l’inconfondibile scollo del brand britannico dà la possibilità di muoversi senza impedimenti. Avrà danzato sulle hit rock del suocero Jon Bon Jovi? Stesso outfit invece per Jake, che ha sempre tenuto il completo con la giacca bianca. Ma, a un certo punto, ecco un particolare fotografico che non è sfuggito ai follower: in un’immagine sexy, la Brown posa con il papillon del marito al collo, intenta a fare un palloncino con il chewing-gum. Evviva gli sposi: guarda nella gallery il loro wedding all’italiana.

