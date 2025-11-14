Millie Bobby Brown, il look è “davvero sobrio”. E sul red carpet insulta i fotografi

Millie Bobby Brown è sotto i riflettori in questi giorni, sia per la sua partecipazione (con polemica) a un red carpet londinese sia per i nuovi scatti bollenti che anticipano il Natale. Tra corsetti haute couture e costumi da Mamma Natale provocanti, l’attrice britannica conferma il suo status di icona della Gen Z.

Mrs. Claus

Nelle scorse ore Millie Bobby Brown ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini di uno shooting natalizio bollente. L’attrice britannica ha posato sul camino di un elegante appartamento decorato a tema, indossando un audace costume da Mamma Natale, composto da crop top rosso aderente, boxer in tonalità, cintura nera con fibbia dorata, guanti rossi con pelliccia bianca e stivali neri alti fino al ginocchio. Il look, decisamente lontano dalla tradizionale immagine casalinga di Mrs. Claus, ha diviso l’opinione pubblica. Da una parte i fan entusiasti, che hanno apprezzato la sensualità e l’audacia dell’attrice, dall’altra i detrattori, che l’hanno accusata di aver esagerato con la provocazione.

Empowerment femminile

L’intento di Millie Bobby Brown era quello di creare contenuti accattivanti per promuovere la collezione natalizia del suo brand di abbigliamento, Florence by Mills. Da questo punto di vista, la strategia si è rivelata certamente vincente. Le immagini hanno infatti totalizzato milioni di visualizzazioni e interazioni, confermando il potere mediatico dell’attrice. “Davvero sobrio” (A really understated outfit) ha commentato lei stessa in uno dei video promozionali. Una frase che riflette perfettamente il dibattito culturale contemporaneo sull’espressione della sessualità femminile: ciò che per alcuni è empowerment e libertà di espressione, per altri rappresenta un eccesso. Millie, da sempre attenta alle tematiche femministe, ha fatto ancora un volta una scelta di autodeterminazione.

Con il corsetto sexy

Millie Bobbie Brown ha optato per la libertà di espressione anche in occasione della premiere londinese per la quinta stagione di Stranger Things. Sul red carpet, l’attrice ha sfoggiato un look malizioso. La creazione, della collezione haute couture autunno-inverno 2025 di Ashi Studio, trasudava eleganza e provocazione. Il bustino strapless combinava pannelli lucidi grigi con pizzi neri. L’audace bustier nero, era abbinato a una gonna molto corta in tulle. La mise teatrale richiama l’estetica dei salotti parigini di fine Ottocento, quando il corsetto era simbolo di seduzione e trasgressione, reinterpretato oggi da Millie come manifesto di libertà espressiva e consapevolezza del proprio corpo.

Botta e risposta con i fotografi

Tuttavia, non è il look a dominare i titoli dei giornali in queste ore, bensì un momento di tensione con i fotografi sul red carpet. Mentre posava davanti ai flash, alcuni paparazzi hanno iniziato a urlare ripetutamente a Millie Bobby Brown di sorridere. La reazione della star non si è fatta attendere: “Sorridi? Sorridi tu!”, ha risposto seccamente, visibilmente infastidita, prima di uscire in fretta e furia. Il video dell’accaduto è diventato immediatamente virale. L’episodio ha riacceso il dibattito sul trattamento riservato alle celeb femminili sul tappeto rosso, spesso sottoposte a continue richieste di performare a comando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Entertainment Tonight (@entertainmenttonight)

La nuova vita da mamma

Dietro i riflettori, Millie Bobby Brown sta vivendo un capitolo completamente nuovo della sua vita. L’attrice, sposata con Jake Bongiovi (figlio della rockstar Jon Bon Jovi) dal 2024, ha recentemente intrapreso il percorso della genitorialità. La coppia, che mantiene il massimo riserbo sui dettagli della loro vita privata, ha adottato una bambina. Una scelta del genere in così giovane età (Millie ha 21 anni) può sorprendere, ma riflette perfettamente i valori dell’attrice, da sempre impegnata in cause umanitarie. La Brown sembra affrontare la maternità con la stessa maturità e determinazione che l’hanno contraddistinta nella carriera sin da quando era piccolissima. Tra famiglia e impegni di lavoro, Millie Bobby Brown dimostra di saper gestire con disinvoltura molteplici ruoli. E di certo, non le manda a dire!

