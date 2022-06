Miriam Leone, focus sul seno… ma il vestito la tradisce

A Roma per un serata di gala l'attrice in Fendi è stata la protagonista di un incidente hot e a Parigi...

MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Pericolosamente sexy Un voto al colore Da copiare 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

In una calda serata romana Miriam Leone è arrivata a Villa Aurelia come un fatina pronta svolazzante. L’occasione è il McKim Medal Gala, il tradizionale appuntamento organizzato dall’American Academy in Rome per celebrare i molti personaggi che si sono contraddistinti nel panorama culturale italiano. E chi più dell’ex Miss Italia può portare alto il tricolore?

Un periodo d’oro

Attrice affermata, influencer di grido, testimonial accattivante: Miriam Leone è richiestissima. La siciliana è anche una moglie felice (QUI tutti i dettagli del suo matrimonio con Paolo Carullo). Insomma per lei è proprio un periodo d’oro e si vede. Al suo arrivo al gala a Roma, Miriam è infatti apparsa in splendida forma. Grande appassionata di moda (ECCO la conferma), propone sempre outfit ricercati e firmati. Per la soirée ha optato per un total look Fendi.

L’abito birichino

L’inconfondibile borsa Baguette in paillettes bianche e i sandali dal tacco-scultura erano abbinati a un abito che è diventato il protagonista di un incidente hot. Il vestito era stato indossato in passerella da Bella Hadid, notoriamente super sexy, ma questo siparietto inaspettato di Miriam Leone ha fatto palpitare altrettanti cuori, se non di più. Durante il photocall la Leone non si è tirata indietro, mettendosi in posa per gli scatti di rito. Fronte, retro, sorrisi, smorfie: per lei farsi ritrarre è naturale. Dall’impalpabile seta nude del vestito è però spuntato fuori un capezzolo. Lei non si è accorta di niente e i fotografi hanno scattato all’impazzata.

Con le rose sul seno

Il trend “no bra”, letteralmente “no reggiseno”, ha dunque conquistato Miriam Leone. La star nostrana ha però già sposato anche un’altra tendenza di questa spring-summer, quella del micro top prezioso e lavorato (GUARDA come lo propongono Elodie e Chiara Ferragni). A Parigi per una serata organizzata da Bulgari all’Embassade d’Italie en France, l’attrice ha indossato un abito con gonna avvitata nera e con due provocanti rose in tessuto bianco che celavano a malapena il décolleté. Splendida nei diamanti e nei rubini del brand di alta gioielleria, la Leone era una visione. Non ci sono dubbi, Miriam è pronta per un’estate fuori… di seno.

