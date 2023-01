Miriam Leone in rosa seduce Parigi

E’ calato il sipario sulla settimana dell’haute couture parigina. Nei giorni scorsi si sono riversati sulla Ville Lumiere decine di star da ogni parte del mondo. Da Charlotte Casiraghi col presunto pancino da Chanel e Dove Cameron rosso fuoco da Valentino, i look acchiappa-click non sono mancati. Ma anche Miriam Leone ha saputo catturare l’attenzione. Da Fendi l’attrice italiana si è assicurata di avere tutti gli sguardi su di sé.

A Parigi con grinta

Miriam Leone è una delle attrici più apprezzate del nostro panorama cinematografico. Protagonista in molte pellicole sul grande schermo, fa la spola tra un set e l’altro. Dopo aver trascorso le vacanze di Natale in Africa, tra nuotate e passeggiate sul bagnasciuga, la Leone è ora pronta ad affrontare il nuovo anno con grinta. Nella vita di Miriam c’è però anche la moda. Il fashion è una sua grande passione e lei ammalia con i suoi outfit. Le sfilate e gli eventi a cui partecipa sono spesso documentati sul profilo Instagram della star italiana e così è stato anche per l’haute couture a Parigi.

Nude look

Rimessi nell’armadio i bikini e i minidress sfoggiati in Africa, per la sfilata di Fendi Miriam Leone ha studiato un look che ravviva di colore anche le giornate più nuvolose. A Parigi però fa molto freddo a gennaio e non si può esagerare con la pelle scoperta. La Leone è vestita dalla testa ai piedi ma non per questo meno sensuale. La maglia a maniche lunghe beige regala un effetto nude da capogiro. Miriam si mette in posa e i fotografi scattano all’impazzata. Il resto del look è iper-confettoso: i pantaloni cargo fucsia sono abbinati a un cappottino effetto montone con lunghi spacchi laterali.

Barbie sporty

Passiamo ora agli accessori: qui niente è lasciato al caso. Il look di Miriam Leone, per quanto super chic, è anche decisamente sporty, grazie ai calzoni baggy portati con un paio di sneakers bianche con un alto plateau. Anche la clutch da Barbie è perfettamente in nuance. Al collo Miriam sfoggia una collana Serpenti di Bulgari da 33mila euro. I famosi capelli rossi dell’attrice, ora in una tonalità di mogano alquanto sexy, sono portati in un caschetto mosso e schiariti sulle punte. Il rossetto è perfettamente in pendant con la chioma. Un outfit tutto da copiare: la Leone non sbaglia un colpo!

